Muškarac iz Njemačke uhodio bivšu djevojku u Brčkom, prijetio joj: Evo šta je pisao u jezivim porukama

Tužilaštvo Brčko distrikta podiglo je optužnicu protiv E. T. (28) iz Njemačke zbog proganjanja žene u Brčkom, koju je, prema navodima, mjesecima uhodio i uznemiravao.

Optužnica navodi da je od 6. decembra prošle do 29. aprila ove godine svjesno i s namjerom da kod A. Č. izazove strah za vlastitu sigurnost, uporno pratio i uznemiravao ženu s kojom je ranije bio u dugogodišnjoj emotivnoj vezi.

Tokom tog perioda, osumnjičeni je, prema navodima Tužilaštva, neprestano uspostavljao neželjeni kontakt putem mobilnog telefona, slao joj prijeteće poruke, pozivao je i dolazio na njeno radno mjesto. Također joj je dolazio ispred stambene zgrade u kojoj živi, gdje ju je dodatno uznemiravao.

U optužnici se posebno ističe da joj je 29. aprila ove godine putem aplikacije WhatsApp poslao više poruka prijetećeg sadržaja, čime je, prema Tužilaštvu, kulminiralo višemjesečno proganjanje.

Napisao joj je: "sta sta mi e opet ne odg lijepo ti ja reko nekoliko puta od sad vise necu govoriti", a takođe i poruku: "opet od juce ne odg kunem ti se ... vcrs kad nazovem i poruku posaljem ne budes li se odma javila odma dolazim eto da znas".

Ženi je napisao i poruku sadržaja: "4 dana ja necu, smrujem se ti opet glumis eee kad odjes dodjem neces imati potre3be glumit mrtivm ti se djedom kunem i dijetetom onim zapamti".

Uslijedile su i ostale uznemirujuće poruke: "majku ti j…ko ti dokazi", a takođe i "Sad cu ca pobiti sve".

Osim toga pisao joj je: "izadji odma na vrata od stana nemoj se zaj… sa mnom lazes me opet opwt ko neki dan dovodis sebi j… jel to j… li vam majku".

U jednoj od poruka napisao je: "nemoj me lagati kaze ima brat mislis ja radi njega necu doc sram da te bude jaaa ne valjam ja svasta kazem a vidi tebe svea ti ko zna sta radis i s kim se vucaras sapces ti prava prefrigana glumia samo dragi Allah zna na sa si ti se spremna na kakve grozote da se covjek isprepada jel ovo ja dzaba pisem kooooome pisem opet me podj… svega ti".

Navodi se da su ovakve poruke izazvale uznemirenost, tjeskobu i strah za vlastitu sigurnost.