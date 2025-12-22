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OBUSTAVLJEN SAOBRAĆAJ

Stravična nesreća kod Višegrada: Poginula jedna osoba

Uviđaj vrše pripadnici Policijske stanice Višegrad, rekla je Govedarica

Sa mjesta nesreće. RTRS

SRNA

22.12.2025

U Nezucima kod Višegrada jutros je u saobraćajnoj nesreći stradalo jedno lice, a saobraćaj je obustavljen do okončanja uviđaja, rečeno je u fočanskoj Policijskoj upravi.

Portparol Policijske uprave Svjetlana Govedarica navela je da su u jutrošnjoj saobraćajnoj nesreći učestvovala dva putnička vozila.

- O događaju je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo, koji je izašao na lice mjesta. Uviđaj vrše pripadnici Policijske stanice Višegrad – rekla je Govedarica.

Ona je dodala da je Policijskoj stanici Višegrad jutros u 6.50 časova prijavljeno da se dogodila saobraćajna nesreća.

Više informacija o uzrocima ove saobraćajne nesreće biće poznato nakon završetka istražnih radnji.

# VIŠEGRAD
# SAOBRAĆAJNA NESREĆA
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