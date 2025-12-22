Stravična nesreća kod Višegrada: Poginula jedna osoba

U Nezucima kod Višegrada jutros je u saobraćajnoj nesreći stradalo jedno lice, a saobraćaj je obustavljen do okončanja uviđaja, rečeno je u fočanskoj Policijskoj upravi.

Portparol Policijske uprave Svjetlana Govedarica navela je da su u jutrošnjoj saobraćajnoj nesreći učestvovala dva putnička vozila.

- O događaju je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo, koji je izašao na lice mjesta. Uviđaj vrše pripadnici Policijske stanice Višegrad – rekla je Govedarica.

Ona je dodala da je Policijskoj stanici Višegrad jutros u 6.50 časova prijavljeno da se dogodila saobraćajna nesreća.

Više informacija o uzrocima ove saobraćajne nesreće biće poznato nakon završetka istražnih radnji.