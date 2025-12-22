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POTVRĐENO ZA "AVAZ"

U nesreći kod Višegrada poginuo Samir Hodžić, harmonikaš Hanke Paldum

Portparolka Policijske uprave Svjetlana Govedarica navela je da su u jutrošnjoj saobraćajnoj nesreći učestvovala dva putnička vozila

Samir Hodžić. Facebook

Piše: Evelin Trako

22.12.2025

U saobraćajnoj nesreći koja se desila jutros u Nezucima kod Višegrada poginuo je Samir Hodžić, harmonikaš Hanke Paldum, saznaje portal "Avaza".

Portparolka Policijske uprave Svjetlana Govedarica navela je da su u jutrošnjoj saobraćajnoj nesreći učestvovala dva putnička vozila.

- O događaju je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo, koji je izašao na lice mjesta. Uviđaj vrše pripadnici Policijske stanice Višegrad – rekla je Govedarica.

Ona je dodala da je Policijskoj stanici Višegrad jutros u 6.50 sati prijavljeno da se dogodila saobraćajna nesreća.

# VIŠEGRAD
# SAMIR HODŽIĆ
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