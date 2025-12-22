Pojavio se snimak tučnjave maloljetnika kod Mašinske škole: Letjele baklje, povrijeđene dvije osobe

U sarajevskom naselju Marijin Dvor danas je došlo do tučnjave maloljetnika, pri čemu su dvije osobe zadobile povrede, potvrđeno je za portal „Avaza“ iz MUP-a Kantona Sarajevo.

Na videu tučnjave, koji se pojavio na društvenim mrežama, može se vidjeti grupa ljudi kako trči u krugu škole dok drži baklje.