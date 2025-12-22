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SARAJEVO

Pojavio se snimak tučnjave maloljetnika kod Mašinske škole: Letjele baklje, povrijeđene dvije osobe

Na videu tučnjave, koji se pojavio na društvenim mrežama, može se vidjeti grupa ljudi kako trči u krugu škole dok drži baklje

Snimak tučnjave. Platforma X

M. Až.

22.12.2025

U sarajevskom naselju Marijin Dvor danas je došlo do tučnjave maloljetnika, pri čemu su dvije osobe zadobile povrede, potvrđeno je za portal „Avaza“ iz MUP-a Kantona Sarajevo.

Na videu tučnjave, koji se pojavio na društvenim mrežama, može se vidjeti grupa ljudi kako trči u krugu škole dok drži baklje.

Iako se pojavljuju tvrdnje da je riječ o navijačkom obračunu između dvije sarajevske grupe, Manijaka i Hordi zla, iz policije nisu mogli potvrditi ove informacije.

Više detalja se očekuje naknadno.

# TUČNJAVA
# SARAJEVO
# MUP KS
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