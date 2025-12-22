Pojavio se snimak tučnjave maloljetnika kod Mašinske škole: Letjele baklje, povrijeđene dvije osobe

U sarajevskom naselju Marijin Dvor danas je došlo do tučnjave maloljetnika, pri čemu su dvije osobe zadobile povrede, potvrđeno je za portal „Avaza“ iz MUP-a Kantona Sarajevo.
"AVAZ" SAZNAJE
SARAJEVO
Na videu tučnjave, koji se pojavio na društvenim mrežama, može se vidjeti grupa ljudi kako trči u krugu škole dok drži baklje
Snimak tučnjave. Platforma X
U sarajevskom naselju Marijin Dvor danas je došlo do tučnjave maloljetnika, pri čemu su dvije osobe zadobile povrede, potvrđeno je za portal „Avaza“ iz MUP-a Kantona Sarajevo.
Na videu tučnjave, koji se pojavio na društvenim mrežama, može se vidjeti grupa ljudi kako trči u krugu škole dok drži baklje.
Iako se pojavljuju tvrdnje da je riječ o navijačkom obračunu između dvije sarajevske grupe, Manijaka i Hordi zla, iz policije nisu mogli potvrditi ove informacije.
Više detalja se očekuje naknadno.
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