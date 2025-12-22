Saobraćajna nesreća u Rajlovcu: Tri osobe povrijeđene

U naselju Rajlovac danas se dogodila saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovala dva putnička motorna vozila.

- U nesreći su učestvovala dva putnička motorna vozila, tri osobe su povrijeđene i zatražile su ljekarsku pomoć - rekli su iz Operativnog centra MUP-a KS za portal „Avaza“.

Zbog nesreće su se u kratkom roku formirale velike saobraćajne gužve, a saobraćaj na ovom dijelu puta odvija se usporeno.

Na terenu su pripadnici policije koji vrše uviđaj, nakon čega će biti poznato više detalja o okolnostima pod kojima je došlo do saobraćajne nesreće.