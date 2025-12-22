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Saobraćajna nesreća u Rajlovcu: Tri osobe povrijeđene

U nesreći su učestvovala dva putnička motorna vozila

Mjesto nesreće. Crna Hronika

M. Až.

22.12.2025

U naselju Rajlovac danas se dogodila saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovala dva putnička motorna vozila.

- U nesreći su učestvovala dva putnička motorna vozila, tri osobe su povrijeđene i zatražile su ljekarsku pomoć - rekli su iz Operativnog centra MUP-a KS za portal „Avaza“.

Zbog nesreće su se u kratkom roku formirale velike saobraćajne gužve, a saobraćaj na ovom dijelu puta odvija se usporeno.

Na terenu su pripadnici policije koji vrše uviđaj, nakon čega će biti poznato više detalja o okolnostima pod kojima je došlo do saobraćajne nesreće.

# RAJLOVAC
# SAOBRAĆAJNA NESREĆA
# SARAJEVO
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