Vejsil Halilović koji je nadrogiran i pijan automobilom usmrtio Ajlu Nuhanović dobio tri godine zatvora

Kantonalni sud u Tuzli u krivičnom predmetu protiv optuženog Vejsila Halilovića zbog krivičnog djela Teška krivična djela protiv sigurnosti javnog prometa u vezi sa krivičnim djelom Ugrožavanje javnog prometa zbog omamljenosti, nakon prihvatanja izjave o priznanju krivnje, donio je i javno objavio prvostepenu presudu kojom je optuženog oglasio krivim, te mu izrekao kaznu zatvora u trajanju od tri godine.
Na osnovu člana 77. Krivičnog zakona FBiH optuženom je izrečena sigurnosna mjera - zabrana upravljanja prijevoznim sredstvom „B“ kategorije u trajanju od 3 godine, s tim da se vrijeme izvršenja kazne zatvora ne uračunava u vrijeme trajanja ove mjere.
Optuženi je oglašen krivim što je dana 05.08.2025. godine, oko 3,45 sati, na magistralnom putu Tuzla-Sarajevo, u blizini robne kuće “Omega” u Živinicama, upravljajući putničkim motornim vozilom “VW Passat”, pod uticajem alkohola i opojne droge amfetamin, iako svjestan da nije sposoban za vožnju i da može ugroziti saobraćaj i dovesti u opasnost živote ljudi, krećući se brzinom dvostruko većom od dozvoljene, vozilom udario pješakinju A.N., usljed čega je od posljedica povreda oštećena na licu mjesta smrtno stradala.
Nakon objave presude sud je donio rješenje kojim se prema optuženom ukida pritvor.
Podsjećamo, Halilović je tokom vožnje bio pod dejstvom alkohola i opojne droge amfetamin. Izvršenim alkotestiranjem vozača utvrđeno je prisustvo alkohola u organizmu od 0,94 promila.