Vejsil Halilović koji je nadrogiran i pijan automobilom usmrtio Ajlu Nuhanović dobio tri godine zatvora

Kantonalni sud u Tuzli u krivičnom predmetu protiv optuženog Vejsila Halilovića zbog krivičnog djela Teška krivična djela protiv sigurnosti javnog prometa u vezi sa krivičnim djelom Ugrožavanje javnog prometa zbog omamljenosti, nakon prihvatanja izjave o priznanju krivnje, donio je i javno objavio prvostepenu presudu kojom je optuženog oglasio krivim, te mu izrekao kaznu zatvora u trajanju od tri godine.

Na osnovu člana 77. Krivičnog zakona FBiH optuženom je izrečena sigurnosna mjera - zabrana upravljanja prijevoznim sredstvom „B“ kategorije u trajanju od 3 godine, s tim da se vrijeme izvršenja kazne zatvora ne uračunava u vrijeme trajanja ove mjere.