Sud izdao naredbu na osnovu zamolnice iz Njemačke: SIPA izvršila pretres u Čapljini

Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) danas su po naredbi Kantonalnog suda u Mostaru, na području Čapljine izvršili pretres stambenih i pomoćnih objekata i pokretnih stvari na jednoj lokaciji.

Kantonalni sud u Mostaru izdao je naredbu na osnovu zamolnice nadležnog organa Savezne Republike Njemačke, zbog postojanja osnova sumnje da je počinjeno krivično djelo “Pranje novca”.

Prilikom pretresa otkriveni su i privremeno oduzeti predmeti koji mogu služiti kao dokaz u daljem postupku.

Prilikom rada na terenu ostvarena je saradnja sa policijskim službenicima Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko – neretvanskog kantona, saopćeno je iz SIPA-e.