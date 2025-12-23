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PRANJE NOVCA

Sud izdao naredbu na osnovu zamolnice iz Njemačke: SIPA izvršila pretres u Čapljini

Prilikom pretresa otkriveni su i privremeno oduzeti predmeti koji mogu služiti kao dokaz u daljem postupku

Akcija SIPA-e. SIPA (Fotografija ne prikazuje događaje iz teksta)

A. O.

23.12.2025

Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) danas su po naredbi Kantonalnog suda u Mostaru, na području Čapljine izvršili pretres stambenih i pomoćnih objekata i pokretnih stvari na jednoj lokaciji.

Kantonalni sud u Mostaru izdao je naredbu na osnovu zamolnice nadležnog organa Savezne Republike Njemačke, zbog postojanja osnova sumnje da je počinjeno krivično djelo “Pranje novca”.

Prilikom pretresa otkriveni su i privremeno oduzeti predmeti koji mogu služiti kao dokaz u daljem postupku.

Prilikom rada na terenu ostvarena je saradnja sa policijskim službenicima Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko – neretvanskog kantona, saopćeno je iz SIPA-e.

# KANTONALNI SUD U MOSTARU
# ČAPLJINA
# NJEMAČKA
# SIPA
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