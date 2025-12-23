Anel Bećirspahić ne odustaje od borbe za pravdu i istinu: Istraga o smrti Azre i njene bebe se neće provoditi, babica promijenila iskaz

Kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona prije skoro petnaest dana donijelo je rješenje kojim se odbija pritužba Anela Bećirspahića, te se potvrđuje ranija odluka da se neće provoditi istraga u vezi sa smrću Azre Bećirspahić i njihovog novorođenčeta.

Azra Bećirspahić i njena beba preminule su 17. marta 2022. godine, a njen muž Anel ne prestaje se boriti za istinu i pravdu.

Suprotna vještačenja

Kako je za „Dnevni avaz“ kazao Bećirspahić, Tužilaštvo USK je odbilo žalbe, jer smatraju da su sve radili konkretno i kako treba, te da nema više razloga da se radi dalja istraga.

- Ali ono što su oni propustili da urade, kada su ponovo treći put otvorili istragu, su morali da razjasne suprotna vještačenja koja sam ja privatno odradio u ovlaštenim institutima i zavodima, jedno iz Zagreba, drugo iz Niša, gdje jasno prikazuju medicinski i činjenično kako je došlo do propusta, greške, između ostalog, ko je kriv za smrtni ishod djeteta i majke. Međutim, Tužilaštvo to nije uradilo, oni su saslušali babice u smislu da utvrde činjenično neko stanje, objektivno. Te babice su dale gotovo identične iskaze, osim jedne, koja je totalno promijenila svoj iskaz na način da se taj iskaz ne slaže s otpusnim pismom, niti s prijašnjom njenom izjavom. Naravno, Tužilaštvo je dostavilo sve iskaze, osim onih prijašnjih, vještacima u Beogradu, postavili su neka dodatna pitanja opširno, pružili su priliku Beogradu da kažu neko novo svoje mišljenje, utvrde, ali Beograd iskreno je stručno samo zaštitio doktore i odgovornost tako što su odradili to vještačenje ko ni sebi, ko ni drugom. A zašto je Tužilaštvo samo to odradilo od svega što su mogli i imali mogućnost da odrade, da saslušaju i doktore i ostale ili moguće nove svjedoke da odrade vještačenje CTG uređaja, zbog navoda iz Niša da se pitaju čiji je CTG zapis s porođaja, jer ne odgovara, nikako ne može odgovarati ishodu djeteta koji se dogodio, znači da je smrtno stradalo poslije porođaja, to jeste ni oni ne zaključuju je li bilo to poslije porođaja ili prije porođaja, uglavnom ishod porođaja je smrt novorođenčeta – rekao je Bećirspahić za „Dnevni avaz“.

Dodao je da CTG zapis s porođaja nije ukazivao uopće na fetalnu patnju, niti su oni davali u izjavama da je porodilja loša, a sada su te nove izjave malo drugačije. Kako kaže, sumnja da su malo prilagođene, ali, ističe, to Tužilaštvu nije predstavljalo problem.

- Njima je svejedno, bitno je da uzmu izjave i da to pošalju i da vještaci kažu šta imaju, i to je to. Za mene nije razriješeno ništa – kaže nam Bećirspahić, dodajući da je riječ o četiri babice koje su na odjelu.

Naveo je da je jedna babica promijenila iskaz.

- Nije riječ o minutama da ona (op.a. babica) pogriješi, već da opisuje stanje žene, da ona već ne može disati, da nije mogla kako treba CTG priključiti, da se sjeća da su promjenjivi srčani otkucaji djeteta bili, a to se nigdje ne spominje prije. Bradikardija se prvi put spomenula kad se dijete porodilo, ali nije postojala prije i oni su kao, navodno, čuli bradikardiju, spori otkucaji kod djeteta, koje su odveli na neonatologiju. Sumnjam da će vještaci koje naloži Tužilaštvo to uraditi kako treba, kao što nije bilo, ni prvi put, ni drugi put, a evo ni treći put – kazao nam je.

Ponovno postupanje

- Advokati rade na pritužbi federalnom tužiocu, da federalni tužilac sagleda sve te činjenice koje moji advokati ukažu, koji bi objektivno i jasno, ako je pravičan, federalni tužilac trebao sve to da uvaži i da vrati na ponovno postupanje i da onda napokon tužilaštvo sva vještačenja uzme i pošalje nekom tijelu van zemlje. Apsolutno je nebitno gdje i onda da se vještaci jasno usaglase šta je zapravo istina. Je li istina da niko nije kriv ili je istina da su krivi? A pošto su vještaci iz Niša to tako fino objasnili i jasno detaljno opisali zašto postoji krivnja i to katastrofalna krivnja – istakao je suprug preminule Azre.