Saobraćajna nesreća u Sarajevu: Jedna osoba povrijeđena, nastala velika materijalna šteta

U ulici Džemala Bijedića u Sarajevu danas je došlo do saobraćajne nesreće u kojoj su učestvovala dva vozila.

Iz Operativnog centra MUP-a Kantona Sarajevo za portal "Avaza" je potvrđeno da je jedno lice povrijeđeno, dok je na vozilima nastala velika materijalna šteta.

Više informacija o okolnostima nesreće bit će poznato nakon što nadležni završe uviđaj.

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