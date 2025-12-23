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POTVRĐENO ZA "AVAZ"

Saobraćajna nesreća u Sarajevu: Jedna osoba povrijeđena, nastala velika materijalna šteta

Više informacija o okolnostima nesreće bit će poznato nakon što nadležni završe uviđaj

Piše: Sedin Spahic

23.12.2025

U ulici Džemala Bijedića u Sarajevu danas je došlo do saobraćajne nesreće u kojoj su učestvovala dva vozila.

Iz Operativnog centra MUP-a Kantona Sarajevo za portal "Avaza" je potvrđeno da je jedno lice povrijeđeno, dok je na vozilima nastala velika materijalna šteta.

Više informacija o okolnostima nesreće bit će poznato nakon što nadležni završe uviđaj.

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# SAOBRAĆAJNA NESREĆA
# SARAJEVO
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