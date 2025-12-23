Bivši policajac i 12 optuženih osuđeni na ukupno 60 godina zatvora zbog šverca droge

Okružni sud u Banjoj Luci danas je izrekao presudu bivšem policajcu Vladimiru Maliću (43) i još 12 osoba u predmetu “Eskadron”, ukupno na 60 godina zatvora.

Optuženi su teretili za šverc kokaina i marihuane, a presuda je prvostepena.

Vladimir Malić i Dragoslav Jungić (50) osuđeni su na po šest i po godina zatvora, dok je Aleksandar Ćutković (52) dobio pet i po godina.

Vladimir Maksić (31), Aleksandra Radočaj (31), Darko Pavljuk (40), Boris Maksimčuk (37) i Miloš Radaković (36) osuđeni su na po četiri godine zatvora.

Dijana Palačković (43), Marko Duvnjak (38), Mladen Ćutković (29) i Mladen Trubajić (37) dobili su po četiri i po godine, dok je Goran Stojanović (32) osuđen na tri i po godine.

Svi su bili optuženi za neovlaštenu proizvodnju i promet droge, a nekoliko njih i za omogućavanje uživanja droga.

Okružni javni tužilac Banja Luka naveo je da su od početka 2023. godine do 28. maja 2024. neovlašteno nabavljali, kupovali, držali, prenosili i prodavali drogu korisnicima na području Banje Luke, Čelinca i Prijedora.

Svi optuženi uhapšeni su u akciji “Eskadron” krajem maja 2024. godine, kada je zaplijenjeno 900 grama “bijelog praha” za koji se sumnjalo da je kokain, oko 1,1 kilogram marihuane i približno 35.000 KM.

Malić je od ranije poznat po brojnim krivičnim djelima. Tokom jednog suđenja za ubistvo 2021. godine, u kojem je bio svjedok, priznao je da je nezaposlen, a da je ranije radio kao pratnja predsjednika RS, bio angažovan u MUP-u RS i radio kao saobraćajni policajac. Također, navodi se da je 16 puta osuđivan za razna krivična djela.