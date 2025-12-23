Na granici BiH i Hrvatske pronađen mrtav državljanin Turske

Tijekom redovne patrole na području općine Vojnić, neposredno uz granicu s Bosnom i Hercegovinom, policijski službenici pronašli su danas poslijepodne beživotno tijelo muškarca, izvijestila je Policijska uprava Karlovac.

Uviđajem na mjestu događaja utvrđeno je da se radi o 67-godišnjem državljaninu Turske. Prema nalazu, muškarac je preminuo prirodnom smrću.

- O cjelokupnom događaju nadležnom državnom odvjetništvu bit će proslijeđen izvještaj- navodi se u saopćenju PU Karlovačke.

Više informacija bit će poznato nakon što nadležni završe kompletnu proceduru uviđaja.