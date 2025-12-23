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UVIĐAJ U TOKU

Na granici BiH i Hrvatske pronađen mrtav državljanin Turske

Policijski službenici pronašli su danas poslijepodne beživotno tijelo muškarca

Općina Vojnić. Google maps

M. Až.

23.12.2025

Tijekom redovne patrole na području općine Vojnić, neposredno uz granicu s Bosnom i Hercegovinom, policijski službenici pronašli su danas poslijepodne beživotno tijelo muškarca, izvijestila je Policijska uprava Karlovac.

Uviđajem na mjestu događaja utvrđeno je da se radi o 67-godišnjem državljaninu Turske. Prema nalazu, muškarac je preminuo prirodnom smrću.

- O cjelokupnom događaju nadležnom državnom odvjetništvu bit će proslijeđen izvještaj- navodi se u saopćenju PU Karlovačke.

Više informacija bit će poznato nakon što nadležni završe kompletnu proceduru uviđaja.

# HRVATSKA
# BIH
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