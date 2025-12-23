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POTRESNO

Majka Ajle Nuhanović ogorčena presudom: "Sud je stao na stranu ubice, srami se državo"

Navodi da porodica tokom cijelog sudskog postupka nije bila obaviještena niti pozivana na ročišta

Ajla Nuhanović. Facebook

M. Až.

23.12.2025

Nakon što je Kantonalni sud u Tuzli izrekao prvostepenu presudu kojom je Vejsil Halilović osuđen na tri godine zatvora zbog izazivanja saobraćajne nesreće sa smrtnim ishodom, u kojoj je poginula 19-godišnja Ajla Nuhanović iz Kalesije, za portal Crna-Hronika govorila je njena majka Senada Nuhanović.

Duboko razočarenje

U emotivnoj i potresnoj ispovijesti, Senada Nuhanović izrazila je duboko razočarenje radom institucija i sudskom odlukom, navodeći da porodica tokom cijelog sudskog postupka nije bila obaviještena niti pozivana na ročišta.

- Zar uništiti nečiju mladost, snove i budućnost, a dobiti tri godine? Voziti pod uticajem droge i alkohola, tolikom brzinom da je moja ljepotica umrla na licu mjesta, i sud donese ovakvu odluku. Kako je moguće da mi kao porodica nismo ništa znali o tom procesu suđenja - kazala je Nuhanović.

Dodaje da porodica svakodnevno živi s prazninom koju je Ajlina smrt ostavila.

- Gledamo njenu praznu sobu, odjeću, diplome, pohvale… njen osmijeh je ostao samo na fotografijama. Da su institucije radile svoj posao, moja Ajla bi danas bila živa - navela je, ističući da presudu doživljava kao stajanje države na stranu počinioca.

- Kako je moguće da mi kao porodica nismo ništa znali o tom procesu suđenja? Srami se državo, organi i vlasti. Vjerujem da ima Boga koji će vratiti svaku moju suzu. Molim Allaha Dragog da ispravi ovu nepravdu koja je donesena. Molim Ga da svojom kaznom kazni kako počinioca, tako i organe koji su donijeli ovu sramnu odluku. Sramite se - poručila je neutješna majka.

Prvostepena presuda

Podsjećamo, Kantonalni sud u Tuzli je, nakon prihvatanja priznanja krivnje, donio prvostepenu presudu kojom je Vejsil Halilović oglašen krivim za krivično djelo teška krivična djela protiv sigurnosti javnog prometa, u vezi s ugrožavanjem javnog prometa zbog omamljenosti, te mu izrekao kaznu zatvora u trajanju od tri godine.

Sud je, na osnovu člana 77. Krivičnog zakona FBiH, izrekao i sigurnosnu mjeru zabrane upravljanja vozilom B kategorije u trajanju od tri godine, pri čemu se vrijeme provedeno na izdržavanju kazne zatvora ne uračunava u trajanje zabrane. Nakon objave presude, optuženom je ukinut pritvor.

Prema presudi, Halilović je 5. augusta 2025. godine oko 3:45 sati, na magistralnom putu Tuzla–Sarajevo, u blizini robne kuće "Omega" u Živinicama, upravljao vozilom VW Passat pod uticajem alkohola i opojne droge amfetamin, krećući se brzinom dvostruko većom od dozvoljene, kada je udario pješakinju Ajlu Nuhanović, koja je od zadobijenih povreda preminula na licu mjesta.

Sud je naveo da presuda nije pravosnažna te da stranke imaju pravo žalbe.

Majka nastradale Ajle poručila je da pravdu više ne očekuje od institucija, već, kako kaže, "od Boga, koji vidi svaku suzu i svaku nepravdu".

# AJLA NUHANOVIĆ
# VEJSIL HALILOVIĆ
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