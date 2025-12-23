Majka Ajle Nuhanović ogorčena presudom: "Sud je stao na stranu ubice, srami se državo"

Nakon što je Kantonalni sud u Tuzli izrekao prvostepenu presudu kojom je Vejsil Halilović osuđen na tri godine zatvora zbog izazivanja saobraćajne nesreće sa smrtnim ishodom, u kojoj je poginula 19-godišnja Ajla Nuhanović iz Kalesije, za portal Crna-Hronika govorila je njena majka Senada Nuhanović.

Duboko razočarenje

U emotivnoj i potresnoj ispovijesti, Senada Nuhanović izrazila je duboko razočarenje radom institucija i sudskom odlukom, navodeći da porodica tokom cijelog sudskog postupka nije bila obaviještena niti pozivana na ročišta.

- Zar uništiti nečiju mladost, snove i budućnost, a dobiti tri godine? Voziti pod uticajem droge i alkohola, tolikom brzinom da je moja ljepotica umrla na licu mjesta, i sud donese ovakvu odluku. Kako je moguće da mi kao porodica nismo ništa znali o tom procesu suđenja - kazala je Nuhanović.

Dodaje da porodica svakodnevno živi s prazninom koju je Ajlina smrt ostavila.

- Gledamo njenu praznu sobu, odjeću, diplome, pohvale… njen osmijeh je ostao samo na fotografijama. Da su institucije radile svoj posao, moja Ajla bi danas bila živa - navela je, ističući da presudu doživljava kao stajanje države na stranu počinioca.

- Kako je moguće da mi kao porodica nismo ništa znali o tom procesu suđenja? Srami se državo, organi i vlasti. Vjerujem da ima Boga koji će vratiti svaku moju suzu. Molim Allaha Dragog da ispravi ovu nepravdu koja je donesena. Molim Ga da svojom kaznom kazni kako počinioca, tako i organe koji su donijeli ovu sramnu odluku. Sramite se - poručila je neutješna majka.

Prvostepena presuda

Podsjećamo, Kantonalni sud u Tuzli je, nakon prihvatanja priznanja krivnje, donio prvostepenu presudu kojom je Vejsil Halilović oglašen krivim za krivično djelo teška krivična djela protiv sigurnosti javnog prometa, u vezi s ugrožavanjem javnog prometa zbog omamljenosti, te mu izrekao kaznu zatvora u trajanju od tri godine.