Snijeg iznenadio zimske službe: Automobil sletio u kanal pored puta

U Čađavici na Manjači jutros je snijeg iznenadio zimske službe, a klizavi i neočišćeni putevi otežavaju saobraćaj u ovom dijelu RS.

Na fotografijama koje je Srpskainfo dobila od čitalaca može se vidjeti da je zbog snježnih nanosa došlo do saobraćajne nesreće, gdje je jedan automobil završio u kanalu pored puta.

Iz BIHAMK apeluju na vozače na maksimalan oprez, posebno na u zapadnim i centralnim krajevima BiH gdje pada snijeg, dok je u ostatku zemlje, za sada, kišovito.

Na putnom pravcu Ključ-Bosanski Petrovac (Lanište i Ripač), zbog intenzivnog snijega, na snazi je zabrana saobraćanja za vozila preko 7,5 tona.

Snijega na kolovozu ima na putnom pravcu Glamoč-Mlinište.

- Upozoravamo na smanjenu vidljivost zbog magle, kao i na učestale odrone kamenja na kolovoz – kažu iz BIHAMK-a.

IZ BIHAMK-a apeluju na vozače da voze maksimalno oprezno i da vožnju prilagode trenutnim uslovima na putu.

- Na vrijeme se informišite o stanju na cestama i graničnim prelazima i na taj način izbjegnite dodatna zadržavanja – poručuju.