Akcija MUP-a Kantona Sarajevo: Zaplijenjena droga i oružje

Policijski službenici Odjeljenja za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga, pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, realizovali su operativnu akciju kodnog naziva "Combo".

U izvršenim pretresima na području Ilidže, pronađeno je više različitih PVC pakovanja materije koja asocira na opojnu drogu marihuanu, ukupne količine cca 450 grama, ručna bomba, digitalna vaga, te drugi predmeti od interesa za istragu.

Zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivična djela Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i Nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija slobode je lišen H.J. (2002) iz Sarajeva, dok je M.H. (1991) iz Sarajeva lišen slobode zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo Posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga.

Nakon kriminalističke obrade, osumnjičeni H.J. bit će predat u daljnju nadležnost Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo.