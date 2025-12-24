Nabavila lažnu diplomu škole da položi ispit i zaposli se u inostranstvu: Otkrivena nakon 6 godina

Ženska osoba D.Đ. iz Oštre Luke osumnjičena je da je falsifikovanu diplomu koristila u postupku zapošljavanja u inostranstvu.

- Policijski službenici Policijske uprave Prijedor su 24.12.2025. godine Okružnom javnom tužilaštvu Prijedor podnijeli Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu protiv lica D.Đ. iz Oštre Luke, zbog postojanja osnova sumnje da je počinilo krivično djelo „Falsifikovanje isprave“.

Navedeno lice se tereti da je 2018. godine pribavilo falsifikovanu diplomu o završenom srednjem obrazovanju srednjoškolske ustanove u Banja Luci i istu upotrijebilo za polaganje stručnog ispita, a potom i u postupku zapošljavanja u inostranstvu - saopćeno je iz PU Prijedor.