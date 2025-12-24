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PRVOSTEPENA PRESUDA

Zastupnik u Skupštini Brčko distrikta BiH osuđen na 11 mjeseci zatvora jer je podmićivao ljude za glasove

Enida Osmanović Stevanović (28) osuđena je na kaznu zatvora u trajanju od 8 mjeseci zbog izvršenja krivičnog djela “Zloupotrebe položaja i ovlaštenja"

Alija Denjagić. Facebook

A. O.

24.12.2025

Objavom presude pred Osnovnim sudom Brčko distrikta BiH nepravosnažno je okončan krivični postupak protiv Alije Denjagića (60), zastupnika u Skupštini Brčko distrikta BiH i Enide Osmanović Stevanović (28), predsjednice UG „Sjedinjene nacionalne manjine“ iz Brčkog, zbog izvršenja krivičnog djela “Zloupotrebe položaja ili ovlaštenja” vezano za korištenje dodijeljenih grant sredstava udruženju građana.

Prvostepenom presudom prvooptuženi Alija Denjagić (60)* osuđen je na kaznu zatvora u trajanju od 11 (jedanaest) mjeseci zbog izvršenja krivičnog djela “Zloupotrebe položaja i ovlaštenja”, izrečena mu je mjera sigurnosti zabrane vršenja dužnosti zastupnika u Skupštini Brčko distrikta BiH u trajanju od 4 godine, te obavezan je da vrati protivpravnu imovinsku korist stečenu krivičnim djelom u iznosu od 9.063,37 KM. Istom presudom, drugooptužena Enida Osmanović Stevanović (28) osuđena je na kaznu zatvora u trajanju od 8 (osam) mjeseci zbog izvršenja krivičnog djela “Zloupotrebe položaja i ovlaštenja” u svojstvu predsjednice UG „Sjedinjene nacionalne manjine“, te joj je izrečena mjera sigurnosti zabrane vršenja dužnosti odgovorne osobe u udruženjima građana i fondacijama u trajanju od 4 godina od dana pravosnažnosti presude.

Dakle, Tužilaštvo Brčko distrikta BiH je u toku prvostepenog krivičnog postupka dokazalo da je Alija Denjagić, skupštinski zastupnik u aktuelnom sazivu Skupštine Brčko distrikta BiH, sa pozicije zastupnika u Skupštini Brčko distrikta BiH u prethodnom sazivu u periodu od 2018. do 2021. godine, putem amandmana na budžet osigurao grantove udruženju građana „Sjedinjene nacionalne manjine“, a zatim tako dodijeljena sredstva zloupotrebljavao na način da je uz saglasnost predsjednice udruženja Enide Osmanović Stevanović sredstva ovog udruženja građana koristio za svoje vlastite potrebe i potrebe njemu bliskih osoba.

Nakon prijema pisanog otpravka predmetne presude, Tužilaštvo Brčko distrikta BiH biće u prilici objaviti opširnije pisano saopštenje za javnost.

# PRESUDA
# ALIJA DENJAGIĆ
# OSNOVNI SUD BRČKO DISTRIKTA BIH
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