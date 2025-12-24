Nestao Goran Ramović (19) na području Pazarića, porodica moli za pomoć

Goran Ramović (19) nestao je prije tri dana na području Pazarića, a njegova porodica moli za pomoć.

Kako je za „Avaz“ kazala njegova majka Dragana Ković on je prekjučer nestao oko devet sati. Istakla je da je slučaj prijavljen Policijskoj stanici Hadžići.

- Samo da je zdrav i živ. Izašao je negdje svojevoljno. Nosio je bijelu duksericu, crnu trenerku i crne patike – rekla je Goranova majka za „Avaz“.

Iz Operativnog centra Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo potvrdili su za „Avaz“ da imaju zaprimljenu prijavu o nestanku.