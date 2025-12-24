Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

PRIJE TRI DANA

Nestao Goran Ramović (19) na području Pazarića, porodica moli za pomoć

Nosio je bijelu duksericu, crnu trenerku i crne patike, rekla je Goranova majka za „Avaz“

Goran Ramović: Nestao na području Pazarića. Ustupljena fotografija

Piše: Amila Ovčina

24.12.2025

Goran Ramović (19) nestao je prije tri dana na području Pazarića, a njegova porodica moli za pomoć.

Kako je za „Avaz“ kazala njegova majka Dragana Ković on je prekjučer nestao oko devet sati. Istakla je da je slučaj prijavljen Policijskoj stanici Hadžići.

- Samo da je zdrav i živ. Izašao je negdje svojevoljno. Nosio je bijelu duksericu, crnu trenerku i crne patike – rekla je Goranova majka za „Avaz“.

Iz Operativnog centra Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo potvrdili su za „Avaz“ da imaju zaprimljenu prijavu o nestanku.

# NESTANAK
# PAZARIĆ
# MUP KS
# GORAN RAMOVIĆ
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.