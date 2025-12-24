Drama u Tuzli: Povrijeđen muškarac, izbo ga brat?

Jedan muškarac povrijeđen je danas oko 12 sati u Tuzli, saznaje portal „Avaza“.

Kako je potvrđeno za naš medij iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, dežurna služba PS Istok/PU Tuzla danas je oko 12 sati zaprimila prijavu SHMP Doma zdravlja Tuzla da je u jednom naselju u Tuzli povrijeđen muškarac.

- Izlaskom patrole policije na mjesto događaja navodi prijave su potvrđene, te je upućena uviđajna ekipa OKP PU Tuzla koja je prema uputama dežurnog tužioca izvršila uviđaj te se poduzimaju potrebne mjere i radnje na dokumentovanju događaja. Povrijeđenom licu je u JZU UKC Tuzla ukazana medicinska pomoć te je otpušten na kućno liječenje – potvrđeno je za „Avaz“.

Prema nezvaničnim informacijama, navodno je brat izbo nožem brata. Ipak, ove navode nismo mogli utvrditi.