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UŽAS

Krvavi obračun u Sandžaku: Članovi dvije familije pucali jedni na druge

Policijski službenici su uspostavili kontrolu na terenu i trenutno rade na rasvjetljavanju svih okolnosti ovog događaja

MUP Srbije. Anadolija (Fotografija ne pokazuje događaj iz teksta)

S. S.

24.12.2025

U selu Gradac danas oko 17 sati došlo je do ozbiljnog incidenta i žestoke razmjene vatre između pripadnika dvije porodice, što je uznemirilo mještane ovog kraja.

Kako nezvanično saznaju Tutinske novine, u sukobu je jedan pripadnik jedne porodice zadobio povrede u predjelu ruke i noge. Prema dostupnim informacijama, povrijeđeni nije životno ugrožen.

Zahvaljujući brzoj i odlučnoj intervenciji policije iz Tutina, spriječena je dalja eskalacija sukoba i veće posljedice. Policijski službenici su uspostavili kontrolu na terenu i trenutno rade na rasvjetljavanju svih okolnosti ovog događaja.

Prema nezvaničnim saznanjima, uzrok sukoba leži u dugogodišnjim nesuglasicama oko seoskog izvorišta vode, kao i sporovima vezanim za zemljište.

Ekipa Hitne pomoći je takođe brzo reagovala i zbrinula povrijeđenu osobu, koja je nakon ukazane medicinske pomoći van životne opasnosti.

Istraga je u toku, a nadležni organi apeluju na smirenost i suzdržanost kako bi se spriječili novi incidenti i sačuvala sigurnost svih mještana.

# TUČNJAVA
# TUTIN
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