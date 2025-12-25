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LOCIRAO GA FAST TIM

Nakon potjernice Kantonalnog suda u Sarajevu: SIPA uhapsila jednu osobu zbog ubistva u pokušaju

Nakon završene kriminalističke obrade predmetno lice je predato u dalju nadležnost Kantonalnog suda u Sarajevu

SIPA uhapsila jednu osobu zbog ubistva u pokušaju. SINIŠA PAŠALIĆ / RINGIER

A. O.

25.12.2025

Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) jučer su na osnovu potjernice, na području Istočnog Sarajeva slobode uhapsili jednu osobu.

Potjernicu je raspisao Kantonalni sud u Sarajevu radi krivičnog gonjenja za krivično djelo “Ubistvo u pokušaju”propisano krivičnim zakonom Federacije Bosne i Hercegovine.

Na osnovu operativnih saznanja lice je locirano od strane policijskih službenika SIPA-e – FAST tim, nakon čega je lišeno slobode.

Nakon završene kriminalističke obrade predmetno lice je predato u dalju nadležnost Kantonalnog suda u Sarajevu. 

# ISTOČNO SARAJEVO
# SIPA
# UBISTVO U POKUŠAJU
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