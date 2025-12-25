Nakon potjernice Kantonalnog suda u Sarajevu: SIPA uhapsila jednu osobu zbog ubistva u pokušaju

Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) jučer su na osnovu potjernice, na području Istočnog Sarajeva slobode uhapsili jednu osobu.

Potjernicu je raspisao Kantonalni sud u Sarajevu radi krivičnog gonjenja za krivično djelo “Ubistvo u pokušaju”propisano krivičnim zakonom Federacije Bosne i Hercegovine.

Na osnovu operativnih saznanja lice je locirano od strane policijskih službenika SIPA-e – FAST tim, nakon čega je lišeno slobode.

Nakon završene kriminalističke obrade predmetno lice je predato u dalju nadležnost Kantonalnog suda u Sarajevu.