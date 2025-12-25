Pogledajte kako su dvojica muškaraca ukrali artikle iz prodavnice u Sarajevu

Dvojica nepoznatih muškaraca izvršila su krađu 23. decembra 2025. godine na području Ilidže.

Kako je za „Avaz“ potvrđeno iz kompanije Mars-97 d.o.o. krađa se dogodila u poslovnici na tom području, a na snimku nadzornih kamera jasno se vide dva nepoznata muška lica koja su izvršila krađu.

"Avaz" je u posjedu snimka koji objavljujemo.