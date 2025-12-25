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KAMERE SVE ZABILJEŽILE

Pogledajte kako su dvojica muškaraca ukrali artikle iz prodavnice u Sarajevu

Iz ove kompanije se nadaju da će se počinioci krađe pronaći uz pomoć snimka, te da će ih eventualno neki građanin prepoznati

Muškarci počinili krađu. Avaz

Piše: Amila Ovčina

25.12.2025

Dvojica nepoznatih muškaraca izvršila su krađu 23. decembra 2025. godine na području Ilidže.

Kako je za „Avaz“ potvrđeno iz kompanije Mars-97 d.o.o. krađa se dogodila u poslovnici na tom području, a na snimku nadzornih kamera jasno se vide dva nepoznata muška lica koja su izvršila krađu.

"Avaz" je u posjedu snimka koji objavljujemo. 

Iz ove kompanije se nadaju da će se počinioci krađe pronaći uz pomoć snimka, te da će ih eventualno neki građanin prepoznati.

Prema saznanjima "Avaza", jednog počinioca krađe su prepoznali uposlenici s obzirom da je ranije počinio krađu u prodavnici Mars-97 d.o.o. u drugom gradu. 

Pogledajte video. 

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# KRAĐA
# MUŠKARCI
# ILIDŽA
# MARS-97 D.O.O.
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