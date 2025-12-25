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PO NALOGU TUŽIOCA

U sklopu predmeta "Koverta" uhapšeni Muhamed Ajanović i Dalila Hakalović

Muhamed Ajanović se tereti da je počinio krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja, primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu

Muhamed Ajanović i Dalila Hakalović. Avaz / Društvene mreže

A. O.

25.12.2025

Po nalogu postupajućeg tužioca, istražitelji MUP-a KS lišili su slobode dekana Stomatološkog fakulteta Muhameda Ajanovića i glavnu prosvjetnu inspektoricu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Dalilu Hakalović.

Muhamed Ajanović se tereti da je počinio krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja, primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem dok se Dalila Hakalović tereti da je počinila krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja koje su oboje osumnjičeni poduzimali kao saizvršioci.

Također, istragom su obuhvaćene i ministrica Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS Adna Mesihović i pomoćnica ministrice Dženita Viteškić koje se terete za krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja.

Predmet istrage Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo se odnosi na više radnji koje je poduzimao Muhamed Ajanović zajedno sa Dalilom Hakalović, Adnom Mesihović i Dženitom Viteškić, kako bi sebi osigurao nezakonito produženje mandata, zatim koristio svoje prijateljske veze sa Mesihović, Viteškić i Hakalović, kako bi preko njih osigurao donošenje potrebnih mišljenja i instrukcija od strane Ministarstva a koje su mu omogućavale neraspisivanje konkursa za izbor dekana i ostajanje na funkciji, sve do donošenja izmjena i dopuna Statuta Univerziteta u Sarajevu kojim bi mu se omogućile nove mandatne funkcije dekana.

# MUHAMED AJANOVIĆ
# DALILA HAKALOVIĆ
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