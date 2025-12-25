Video / Prosvjetna inspektorica Dalila Hakalović predata u MUP KS

Dalila Hakalović koja je uhapšena u akciji MUP-a Kantona Sarajevo predata je jutros u nadležnost Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo. Osumnjičeni Muhamed Ajanović i Dalila Hakalović se trenutno nalaze na kriminalističkoj obradi u MUP-u KS, nakon koje će u zakonskom roku od 24 sata, biti predati u nadležnost postupajućem tužiocu. Podsjećamo, po nalogu postupajućeg tužioca, istražitelji MUP-a KS lišili su slobode danas dekana Stomatološkog fakulteta Muhameda Ajanovića i glavnu prosvjetnu inspektoricu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Dalilu Hakalović.

Muhamed Ajanović se tereti da je počinio krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja, primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem dok se Dalila Hakalović tereti da je počinila krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja koje su oboje osumnjičeni poduzimali kao saizvršioci.