Milanko Rajić optužen za ratni zločin protiv civilnog stanovništva na području Ilijaša

Kantonalni sud u Sarajevu potvrdio je optužnicu Tužilaštva Kantona Sarajevo protiv Milanka Rajića za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva.

Rajić se tereti da je tokom 1992. godine, na području općine Ilijaš, kršeći pravila međunarodnog humanitarnog prava, nečovječno postupao prema civilnom stanovništvu.

U augustu 1992. godine, optuženi je iz svog stana u ulici Kakanjska u Ilijašu ispalio više hitaca prema stanu u kojem je živio B.K., nakon čega je, naoružan puškom, došao ispred zgrade u kojoj je oštećeni živio sa porodicom. Tom prilikom je oštećenog fizički napao, nanoseći mu teške tjelesne povrede, a potom ga nasilno odveo u svoj stan, gdje ga je držao zatočenog i nastavio s fizičkim zlostavljanjem.

Za glavni pretres predloženo sudu je predloženo saslušanje tri svjedoka, vještaka medicinske struke i izvođenje više od 20 materijalnih dokaza, saopćeno je iz Tužilaštva KS.