Potvrđena optužnica protiv pet ljudi zbog iznude 150.000 KM: Otkriveni detalji

Općinski sud u Sarajevu potvrdio je optužnicu Tužilaštva Kantona Sarajevo protiv Besima Zubana, Ammara Adrovića, Sabahudina Muhića, Mensuda Halilovića i Sehada Zekovića. Besim Zuban, Ammar Adrović, Sabahudin Muhić i Mensud Halilović optuženi su za krivično djelo pokušaj iznude u sastavu grupe, dok je Sehad Zeković optužen za pomaganje. Zuban i Halilović terete se i za nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija.

Prema navodima optužnice, terete se da su od 1. jula do 3. oktobra 2025. godine, uz ozbiljne prijetnje pokušali iznuditi 150.000 KM od oštećenog A.M. ili ga prisiliti na prenos vlasništva nad porodičnom kućom u Vogošći. Oštećenom je ostavljen rok od 10 dana, nakon čega su optuženi u više navrata počeli sa telefonskim prijetnjama i pritiscima. Kako oštećeni nije pristao na zahtjeve, optuženi Besim Zuban, Ammar Adrović i Sabahudin Muhić nastavili su sa prijetnjama, pokušajima prisile i dogovorima o potpisivanju fiktivnog ugovora kod notara. Prijetnje su dodatno intenzivirane u julu i avgustu 2025. godine, uključujući praćenje, prijetnje otmicom, te dolaske ispred porodične kuće oštećenog. U radnjama izvršenja krivičnog djela, učestvovao je i Sehad Zeković, uposlenik Općine Vogošća. On je, kako bi pomogao optuženima, a koristeći postupak koji se vodio pred Općinom Vogošća, kontaktirao oštećenog da dođe u u službene prostorije zbog davanja izjave.