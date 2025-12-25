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PREDAT TUŽILAŠTVU

FUP uhapsio Hazira Mahmutovića: Ramo Isak prijavio člana svoje stranke zbog zloupotrebe njegovog imena

Po okončanju pretresa, lice lišeno slobode je ispitano u svojstvu osumnjičenog i kriminalistički obrađeno u službenim prostorijama

Mahmutović s federalnim ministrom Isakom. Facebook

A. O.

25.12.2025

Policijski službenici Federalne uprave policije jučer su pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, proveli aktivnosti iz svoje nadležnosti, i uhapsili osobu muškarca H.M. (1972) iz Olova, koji se dovodi u vezu sa izvršenjem krivičnog djela “Prijevara” iz člana 294. stav 1 Krivičnog zakona FBiH na štetu više lica sa prostora Federacije Bosne i Hercegovine.

U sklopu navedenih aktivnosti, shodno Naredbi Općinskog suda u Sarajevu izvršena je službena radnja pretresa osobe, kuće/stana, pratećih, pomoćnih objekata i putničkog motornog vozila kojom prilikom su pronađeni predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa počinjenjem navedenog krivičnog djela.

Po okončanju pretresa, lice lišeno slobode je ispitano u svojstvu osumnjičenog i kriminalistički obrađeno u službenim prostorijama Federalne uprave policije, nakon čega je, uz odgovarajuće Izvještaje, u zakonskom roku predat postupajućem tužitelju Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo.

Prema informacijama, federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak prijavio je ovu osobu.

Riječ je o muškarcu Haziru Mahmutoviću, koji je inače član Isakove stranke. 

Na svom Facebook profilu objavio je više fotografija sa ministrom Isakom, kao i sa njegovim sinovima.

Prema navodnim informacijama, od oštećenih je tražio novac, a zauzvrat im je obećavao posao govoreći kako je on "dobar s Ramom" i kako će im on to "završiti".    

# FUP
# RAMO ISAK
# PREVARA
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