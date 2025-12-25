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AKCIJA FUP-A

Uhapšen Hazir Mahmutović: Govorio da zna ministra i uzimao novac za zaposlenje u FUP-u

On se tereti za krivično djelo "Prevara", a navodi se da je zabludu doveo više osoba obećavajući im zaposlenje, a zauzvrat je tražio novac

Hazir Mahmutović. Facebook

S. S.

25.12.2025

Pripadnici FUP-a uhapsili su Hazira Mahmutovića iz stranke Snaga naroda iz Olova, jer je obećavao zaposlenje u FUP-u pozivaju se na poznanstvo s ministrom Ramom Isakom.

On se tereti za krivično djelo "Prevara", a navodi se da je zabludu doveo više osoba obećavajući im zaposlenje, a zauzvrat je tražio novac.

Njega je prijavio sam ministar Isak, jer je koristio njegovo ime, tvrdeći da on nije imao ništa s tim.

On se trenutno nalazi u prostorijama Tužilaštva KS, gdje će se nakon ispitivanja odlučivati o daljim mjerama i radnjama.

# RAMO ISAK
# HAZIR MAHMUTOVIĆ
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