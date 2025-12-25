Ivan Divljan usmrtio prijatelja i tijelo zakopao u zemlju: Pronađeni otisci na mjestu gdje je ubijen Aleksandar Tomić

U Okružnom sudu u Istočnom Sarajevu jučer je održano ročište u predmetu protiv optuženog Ivana Divljana koji se tereti da je ubio Aleksandra Tomića 13. januara 2025. godine na Palama. Jučer su u sudnici saslušana tri svjedoka, inspektori Ministarstva unutrašnjih poslova RS, Policijske uprave Istočno Sarajevo, koji su bili na terenu kada je tijelo pronađeno, kada je vršena ekshumacija i koji su napravili službene zabilješke. Prekopana zemlja Inspektori su jučer istakli kako je Tomićeva supruga prijavila njegov nestanak, te da su se motoristi aktivirali oko potrage za njim.

Rečeno je i da su u mjestu Careve Vode pronađeni otisci krvi, automobila kao i naočale preminulog Aleksandra. Dodali su kako su prolazili uskom stazom koja vodi ka proširenju, a na tom mjestu su uočili da je zemlja prekopana. Po nalogu Tužilaštva dobili su nalog o izvršenju ekshumacije. Inspektori su istakli kako je Aleksandar pronađen nagao. Na drugom lokalitetu, na putu koji vodi ka Jahorini pronađeni su otisci cipela, gdje su neki predmeti navodno bili spaljeni, te je pronađen dio nekog automobila. Ti dokazi navodno bi se mogli dovesti u vezu s ovim krivičnim djelom. Saslušanje svjedoka Ročištu je prisustvovao i optuženi Divljan uz prisustvo branioca Veljka Čivše. Divljan se branio šutnjom. Na narednom ročištu, koje je zakazano 22. januara 2026. godine, trebalo bi biti nastavljeno saslušanje svjedoka. Divljan je smješten u KPZ-u u Kuli.

Iza Aleksandra Tomića je ostalo dvoje maloljetne djece. Sadržaj optužnice Optužnicom se Ivanu Divljanu stavlja na teret da 13. 1. 2025. godine, u noćnim satima, u mjestu Careve Vode, opština Pale, s umišljajem, na podmukao način lišio života A. T. iz Pala, tako što se svojim vozilom marke Audi A6, dovezao u Ul. Ćirila i Metodija ispred porodične kuće T. A., sa kojim je bio u prijateljskim odnosima zbog poslovne saradnje, nakon čega je T. A. ušao u njegovo vozilo i sjeo na mjesto suvozača, potom su se uputili ulicom Srpskih ratnika u pravcu mjesta Careve Vode i dolaskom na navedeni lokalitet isti je parkirao svoje vozilo na zemljanu površinu pored lokalnog puta, sa desne strane, posmatrano iz pravca Pala, nakon čega su izašli iz vozila.