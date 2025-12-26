Muhamed Ajanović i Dalila Hakalović predati u nadležnost Tužilaštva Kantona Sarajevo

Osumnjičeni Muhamed Ajanović i Dalila Hakalović predati su u nadležnost Tužilaštva KS.

Nakon što ih ispita postupajući tužilac, u zakonskom roku od 24 sata, odlučit će o daljim mjerama prema osumnjičenima.

Podsjećamo, po nalogu postupajućeg tužioca, istražitelji MUP-a KS jučer su uhapsili dekana Stomatološkog fakulteta Muhameda Ajanovića i glavnu prosvjetnu inspektoricu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Dalilu Hakalović.

Muhamed Ajanović se tereti da je počinio krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja, primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem dok se Dalila Hakalović tereti da je počinila krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja koje su oboje osumnjičeni poduzimali kao saizvršioci.