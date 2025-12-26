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UZEO 3.000 KM

Predložen pritvor Haziru Mahmutoviću koji se hvalio da zna Ramu Isaka, pa od ljudi tražio novac da ih zaposli u FUP-u

Dalje će se istragom utvrditi da li je taj iznos veći

Hazir Mahmutović i Ramo Isak. Facebook

A. O.

26.12.2025

Postupajući tužilac Tužilaštva Kantona Sarajevo predložio je Općinskom sudu u Sarajevu određivanje jednomjesečnog pritvora Haziru Mahmutoviću zbog produženog krivičnog djela prevara. 

Pritvor mu je predložen zbog opasnosti da bi osumnjičeni boravkom na slobodi mogao utjecati na svjedoke, prikriti dokaze ili ponoviti krivično djelo.

Mahmutović se sumnjiči da je tokom ove godine od više osoba tražio novac, uvjeravajući ih da ih može zaposliti u Federalnu upravu policije pozivajući se na ministra Ramu Isaka i tvrdeći da je uticajan u političkoj partiji “Snaga naroda“. 

Tužilaštvo KS ga sumnjiči da je od više kandidata uzeo najmanje oko 3.000 KM. Dalje će se istragom utvrditi da li je taj iznos veći.

# TUŽILAŠTVO KS
# PRITVOR
# RAMO ISAK
# HAZIR MAHMUTOVIĆ
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