Zatraženo produženje mjera zabrane optuženom za zločine u Foči

Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zatražilo je produženje mjera zabrane Mići Oloviću, optuženom za zločin protiv čovječnosti na području Foče.

Nakon potvrđivanja optužnice, Tužilaštvo je zatražilo produženje mjera zabrane putovanja i sastajanja sa svjedocima koje su optuženom određene 20. novembra.

- Da ne smije kontaktirati sa bilo kojim svjedokom iz optužnice dok ne bude saslušan na glavnom pretresu - kazao je tužilac Adis Nuspahić.

Odbrana se nije protivila produženju mjera.

- Mjere ne pogađaju mog branjenika, jer ne namjerava da napusti Bosnu i Hercegovinu i da se sastaje sa svjedocima - rekao je branilac Slaviša Prodanović.

Olović je optužen da je od početka maja do sredine augusta 1992. godine, u okviru širokog i sistematičnog napada na području Foče, učestvovao u progonu bošnjačkog civilnog stanovništva na nacionalnoj i vjerskoj osnovi.

Prema navodima Tužilaštva, tereti se da je izdavao naredbe policajcima, sudjelovao u pojedinim hapšenjima, odvođenju i protivpravnom zatvaranju civila u policijsko stanično odjeljenje u Miljevini, te za učešće u prisilnom nestanku više od 30 osoba.

Sud će naknadno donijeti odluku o prijedlogu Tužilaštva.