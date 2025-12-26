Detalji optužnice protiv Faće: Neće ti pomoći ni SNSD ni SDA, ubit ću te djece mi, ne mogu više s tobom, hoćeš da me ubiješ

Općinski sud u Sarajevu potvrdio je prošle sedmice optužnicu Tužilaštva KS protiv Amira Pašića Faće zbog prijetnji biznismenu Ajdinu Brkoviću, koji stoji iza kompanije Monetize Ad.

On se tereti za krivično djelovanje ugrožavanju sigurnosti.

Na stranici Tužilaštva KS objavljena je kompletna optužnica protiv Pašića.

- U periodu između mjeseca septembra 2023. godine i mjeseca novembra 2024. godine na području kantona Sarajevo, na društvenoj mreži TikTok Pte.Limited, One Raffles Quay, kreirao korisničke račune naziva: „amir_pasic_faco“ i „amirfacopasic “ sa kojih je u prijenosu uživo izrekao riječi prijetećeg sadržaja a koje su objavljene i preuzete sa korisničkog Tik Tok Profila pod nazivom @sarajevska.hronika, komentarišući odgovorno lice u pravnom licu ....... doo Sarajevo, A.B. svjestan da će svojim radnjama kod istog izazvati strah i uznemirenost, a što je i htio i to „Neće tebi pomoći kod mene djece mi nijedna ni SNSD stranka ni SDA ni niko dijeteta mi, to ti Faćo obećava, jarane ja se tebe patološki bojim, gdje te prvi put vidim, ubiću te djece mi, jer ja više ne mogu sa tobom jarane, hoćeš da me ubiješ - piše u optužnici.

Inače, Amir Pašić Faćo se nalazi već dva mjeseca u pritvoru u Orašju zbog krivičnog djela psihičko nasilje putem informacionih tehnologija.