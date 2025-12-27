Novi detalji o misterioznoj smrti Ane (20) i Aleksandra (37) koji su završili u betonskom propustu, u skupocjenom Audiju

Automobil kojim je upravljao preminuli Aleksandar Masalušić, a koje je sletjelo sa puta u betonski propust kod Čačka, bilo je tehnički ispravno, utvrdilo je saobraćajno vještačenje.

Prema informacijama koje posjeduje Blic, upravo zbog toga postoji osnovana sumnja da je Masalušić odgovoran za svoju smrt, ali i smrt djevojke Ane Radović koja je bila sa njim u vozilu na putu ka Beogradu.

Saobraćajna nesreća se, podsjetimo, dogodila 23. novembra, na magistralnom putu Čačak – Požega, kada je vozilo marke Audi SQ, kojim je upravljao Aleksandar Masalušić (37), koji je inače bio osiguranje Nebojše Stojkovića Stojketa, sletjelo sa puta i upalo u betonski propust. Tada su, na licu mjesta stradali vozač i Ana Radović (20), koja se nalazila na mjestu suvozača, a nesreća je otkrivena tek 26. novembra, tri dana kasnije, kada su i pronađena njihova tijela.

Automobil Audi SQ kojim je u trenutku saobraćajne nesreće upravljao Aleksandar Masalušić, bio je ispravan, te neispravnost vozila ne može biti uzrok ove tragedije, potvrđeno je iz OJT u Čačku.