Novi detalji o misterioznoj smrti Ane (20) i Aleksandra (37) koji su završili u betonskom propustu, u skupocjenom Audiju

Automobil kojim je upravljao preminuli Aleksandar Masalušić, a koje je sletjelo sa puta u betonski propust kod Čačka, bilo je tehnički ispravno, utvrdilo je saobraćajno vještačenje.
Prema informacijama koje posjeduje Blic, upravo zbog toga postoji osnovana sumnja da je Masalušić odgovoran za svoju smrt, ali i smrt djevojke Ane Radović koja je bila sa njim u vozilu na putu ka Beogradu.
Saobraćajna nesreća se, podsjetimo, dogodila 23. novembra, na magistralnom putu Čačak – Požega, kada je vozilo marke Audi SQ, kojim je upravljao Aleksandar Masalušić (37), koji je inače bio osiguranje Nebojše Stojkovića Stojketa, sletjelo sa puta i upalo u betonski propust. Tada su, na licu mjesta stradali vozač i Ana Radović (20), koja se nalazila na mjestu suvozača, a nesreća je otkrivena tek 26. novembra, tri dana kasnije, kada su i pronađena njihova tijela.
Automobil Audi SQ kojim je u trenutku saobraćajne nesreće upravljao Aleksandar Masalušić, bio je ispravan, te neispravnost vozila ne može biti uzrok ove tragedije, potvrđeno je iz OJT u Čačku.
– Iz nalaza stalnog sudskog vještaka saobraćajne struke proizilazi da su, zbog obima deformacija na čeonoj strani vozila udarcem u betonski zid uništeni svi elementi kopčnog sistema, upravljač mehanizma i elektronike, pa da nije moguće utvrditi stanje ovih sistema u trenutku nezgode. Razmišljajući da se radi o vozilu novije izrade i da je njegovo stanje natprosječno, te da su kao posljedica sudara određivali bezbjednosti sistema u vidu vazdušnih jastuka, sa velikom vjerovatnoćom se može tvrditi da silazak vozila van kolovoza nije posljedica tehničke neispravnosti – piše u odgovoru Osnovnoj javnog tužilaštva u Čačku.
Automobil imao zimske gume
Spekulisalo se da je mogući uzrok saobraćajne nesreće to što je Audi SQ u kojem su poginuli Ana i Aleksandar imao ljetne gume. Međutim, tužilaštvo je u ranijem odgovoru za Blic demantovalo i te pretpostavke.
Vještačenje automobila dokazalo je da je “audi SQ” u trenutku nesreće ipak imao zimske gume, prenosi Srpska info.
– Pregledom vozila od strane stalnog sudskog vještaka saobraćajne struke konstatovano je da su na vozilu bili zimski pneumatici, propisane dubine šare – navodi se odgovoru OJT u Čačku.
Neprilagođena brzina na klizavom putu u lakat krivini
Sumnja se da je do nesreće došlo zbog neprilagođene brzine kojom je Masalušić upravljao na klizavom magistralnom putu punom tzv. lakat krivina.
Nezvanično, čekaju se dodatni podaci sudskog vještačenja koji bi pokazali koliko se tačno vozilo kretalo brže nego što je dozvoljeno. Prema riječima izvora, potrebno je znatno više vremena za rekonstrukciju saobraćajne nesreće i vještačenje brzine kojom se vozilo kretalo.
Tri dana potrage za tijelima
Ana Radović krenula je 23. novembra, iz porodičnog doma na Zlatiboru za Beograd, kako bi platila predstojeće ispite na Pravnom fakultetu. Nju je sa Zlatibora povezao Aleksandar Masalušić. Radovićeva se tog dana čula sa bratom oko 18.45, nakon čega se nije javljala roditeljima na telefon koji je bio dostupan narednih 14 sati.
Prema tvrdnjama Aninog oca Miloša, njena majka je prijavila nestanak djevojke 24. novembra.
Policija, ronioci i spasioci pretraživali su jezero Međuvršje kao i rijeku Zapadnu Moravu 25. novembra.
Međutim, tijela Ane i Aleksandra pronađena su tek 26. novembra.
Vatrogasci jedva izvukli smrskani automobil sa tijelima
Kad je mjesto nesreće konačno otkriveno poslije tri dana, Audi je bio toliko tijesno “spakovan” u betonski propust da je to drastično otežalo izvlačenje smrskane karoserije sa tijelima.