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TEŠKA NESREĆA U BIH

Pijani vozač BMW-om sletio s puta, suvozač teško povrijeđen

Policijski službenici uhapsili su B.P.

Na magistralnom putu Bijeljina - Zvornik. Srpska.info

Dž. M.

27.12.2025

Na magistralnom putu Bijeljina - Zvornik, u mjestu Janja, Jutros, oko 03:20 sati, dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj su registrovane tjelesne povrede. 

Nesreća se desila kada je automobil marke BMW, kojim je upravljao B.P. sa područja Zvornika, sletio s puta. Na mjestu suvozača bila je osoba M.N., također sa područja Zvornika, saopštili su iz Policijske uprave Bijeljina.

Dodaju da je B.P. zadobio lake tjelesne povrede, dok je osoba M.N. zadobila teške tjelesne povrede.

Policijski službenici uhapsili su B.P. jer je izvršenim ispitivanjem na prisustvo alkohola u organizmu, kod istog utvrđeno prisustvo alkohola od 1,59 promila. 

Dodaju da je o svemu obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini, a uviđaj lica mjesta su izvršili policijski službenici Policijske stranice za bezbjednost saobraćaja Bijeljina.

# NESREĆA
# JANJA
# ALKOHOL
# BIJELJINA
# VOZAČ
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