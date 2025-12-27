Potresna ispovijest žene kojoj je izgorjela kuća u Visokom: U sekundi je sve otišlo, suprugu je šaka spaljena

Nejra Ohran Telalović i njen suprug Nusret ostali su bez krova nad glavom nakon što im je požar jučer poslijepodne progutao sprat kuće.
Velika tragedija ih je zadesila, a porodica moli za pomoć.
Kako je za portal „Avaza“ izjavila Nejra, požar je izbio nekoliko trenutaka nakon što su došli jučer kući s posla.
- Muž je došao po mene na posao i kada smo došli kući spremili smo drva i ugalj da naložimo vatru, jer je zima. Tek smo došli i htjeli smo da jedemo. Pored šporeta je bio kanister benzina koji mi sipamo u trimer za košenje trave koji stoji napolju. Čovjeku su valjda ostale žiške od prošle noći i on je pokušao da kresne šibicu i žiška je pala na kanister od benzina i u jednoj sekundi je sve otišlo. Sve što smo imali i što smo planirali na proljeće renovirati i opremiti sobu. Sve nam je otišlo – rekla nam je Nejra.
Ohran Telalović dodala je kako je izgorjelo sve, od hodnika, klime, jedino je kupatilo ostalo.
- Klima se sva istopila. Kuhinjica je izgorjela. Krevet u spavaćoj sobi nam je pocrnio i sve je mokro – kaže ona za „Avaz“, kroz suze.
Na ovom spratu kuće živjeli su Nejra i njen suprug, a sprat niže su njena svekrva i svekar, koji su ih primili u kuću kako bi imali gdje prespavati i privremeno boraviti.
- Kod njih je čađ pala također. Kod njih ćemo boraviti dok sve ne sanirmao. Morali smo isključiti struju da se suše zidovi – istakla je za „Avaz“.
Dodala je kako joj je suprug zadobio povrede, odnosno opekotine.
- Povrijedio je tri nožna prsta i šaka mu je spaljena, peti stepen povrede. Zadobio je teške tjelesne povrede. Opekotina je doprijela do kosti. Vodim ga doktoru na previjanje. Dobila sam injekciju za smirenje. Srčani sam bolesnik i imam problema sa štitnom žlijezdom. Potreslo me je ovo - rekla nam je.
Porodica moli za pomoć, a možete im se javiti putem kontakt brojeva telefona:
+387 62 204 369 i +387 61 429 787.