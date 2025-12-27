Potresna ispovijest žene kojoj je izgorjela kuća u Visokom: U sekundi je sve otišlo, suprugu je šaka spaljena

Nejra Ohran Telalović i njen suprug Nusret ostali su bez krova nad glavom nakon što im je požar jučer poslijepodne progutao sprat kuće.

Velika tragedija ih je zadesila, a porodica moli za pomoć.

Kako je za portal „Avaza“ izjavila Nejra, požar je izbio nekoliko trenutaka nakon što su došli jučer kući s posla.

- Muž je došao po mene na posao i kada smo došli kući spremili smo drva i ugalj da naložimo vatru, jer je zima. Tek smo došli i htjeli smo da jedemo. Pored šporeta je bio kanister benzina koji mi sipamo u trimer za košenje trave koji stoji napolju. Čovjeku su valjda ostale žiške od prošle noći i on je pokušao da kresne šibicu i žiška je pala na kanister od benzina i u jednoj sekundi je sve otišlo. Sve što smo imali i što smo planirali na proljeće renovirati i opremiti sobu. Sve nam je otišlo – rekla nam je Nejra.

Ohran Telalović dodala je kako je izgorjelo sve, od hodnika, klime, jedino je kupatilo ostalo.