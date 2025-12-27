Detalji s ročišta Muhamedu Ajanoviću: Nema dokumente BiH, nudi papire dvije strane države kao garanciju da neće bježati

Ročište za određivanje pritvora dekanu Stomatološkog fakulteta Muhamedu Ajanoviću i glavnoj prosvjetnoj inspektorici u Kantonu Sarajevu Dalili Hakalović, za koju su zatražene mjere zabrane održano je danas u Općinskom sudu u Sarajevo.

Kako smo jutros objavili, Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo zatražilo je jednomjesečni pritvor za Ajanovića, zbog opasnosti od bjekstva, opasnosti da bi osumnjičeni boravkom na slobodi mogao utjecati na svjedoke i saučesnike, prikriti dokaze, ometati krivični postupak i ponoviti krivično djelo.

Mjere zabrane

Osumnjičenoj Dalili Hakalović predložene su mjere zabrane. Zabrana obavljanja funkcije glavne prosvjetne inspektorice, zabrana ulaska u KUIP, zabrana napuštanja boravišta i zabrana sastajanja i komuniciranja sa svjedocima i osumnjičenima.

Na početku ročišta Ajanović je dao lične podatke, prilikom čega je kazao da se izjašnjava kao Hrvat, te da nema bh. pasoš, ali ima državljanstvo. Istakao je da ima državljanstva Republike Hrvatske i Sjedinjenih Američkih Država te da je srednjeg imovinskog stanja.

Dokumente SAD-a i Hrvatske ponudio je kao dokaz da neće bježati.

Utjecaj na svjedoke

Tužilac Dragoslav Gluhović na je ročištu ponovio razloge zbog kojih je zatražio pritvor za dekana Ajanovića.

Ajanović je osobama koje su mu smetale slao svoje fotografije sa Đorđem Ždralom, kazao je tužilac na ročištu za određivanje pritvora dekanu.

Na ročištu je bilo i pomena kako je Ajanović vršio pritisak na određene osobe i svjedoke preko Hilmije Garibovića i Denisa Stojnića.

Gluhović je istakao kako se iz priloženih dokaza može jasno utvrditi da su osumnjičeni Hakalović i Ajanović počinili djela koja im se stavljaju na teret. Navo je da se istraga odnosi na više radnji protiv Ajanovića, koji je koristio društveni utjecaj kako bi produžio mandat dekana.

Prijateljski odnosi

Tužilac je na ročištu istakao kako se iz iskaza svjedoka proizilazi da su Ajanović i Hakalović imali dobre prijateljske odnose.

- Ajanović je govorio da ako on ne bude dekan da će stati Stomatološki fakultet. Svjedok Rifet Škrijelj je znao da će ga preko Hakalović stalno kažnjavati kao odgovorno lice Univerziteta. Ajanović mu je poslao fotografiju na kojoj je bio sa Đorđem Ždralom i napisao "pozdrav". Kad mu nije dozvoljeno da uđe u restoran Taverna u trenerci, istu noć im je preko prijatelja poslao inspekciju – rekao je Gluhović.

Dodao je da je jedan od dokaza da su osumnjičeni počinili krivična djela iz svojih ovlaštenja, komunikacija između Dženite Viteškić i Muhameda Ajanovića, gdje Viteškić kaže: "Tebi kad nešto treba, mi možemo preko Dalile iskomunicirati".

Tužilac je naveo i kako je Ajanović u ranijem periodu više od 200 puta prelazio granicu.

- Ima imovinu u SAD-u za koju plaća porez 11.000 dolara - izjavio je tužilac na ročištu.

Također, naglasio je da bi Ajanović boravkom na slobodi mogao utjecati na svjedoke jer je to radio i ranije. Tom prilikom, naveo je primjer da im je tokom istrage jedan svjedok kazao da nije htio da se saglasi za izdavanje poslovnog prostora na Stomatološkom fakultetu u periodu od dvije godine, pa je Ajanović došao sa Hilmijom Garibovićem i prisilio ga da to uradi, prema tvrdnjama tužitelja.

- Već prilikom prvog pretresa Stomatološkog fakulteta, Ajanović je kontaktirao svjedoke da se raspita je li u problemima, a onda ih je kontaktirao i Denis Stojnić, koji je njegov dobar prijatelj – izjavio je tužilac.

Zabrana sastajanja

Tužilac je za Hakalović rekao da je s pojedinim svjedocima ona vršila inspekcijski nadzor i da joj treba biti zabranjeno sastajanje s njima.

Alen Nakić, advokat Ajanovića danas je izjavio da kada je u pitanju prijedlog za određivanje pritvora, odbrana ističe da se protivi bilo kakvom prijedlogu ograničavanja slobode i ukazuje kako je prijedlog neosnovan.