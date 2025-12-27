Nezapamćena tragedija: Ubio roditelje, pa sebi presudio skokom sa zgrade

Prema prvim informacijama, Aleksandar V. (36) je u porodičnom stanu nožem usmrtio svog oca, poznatog doktora u penziji Dragana V., i svoju majku, nakon čega je izvršio samoubistvo skokom sa zgrade, piše Telegraf.rs .

Prema izvještajima medija na pločniku ispred višespratnice jasno se vidi mrlja na mjestu gdje je pronađeno beživotno tijelo Aleksandra, koji je nakon krvavog pira u stanu skočio sa sedmog sprata.

Do stravičnog otkrića došlo je kada su vatrogasci, po nalogu policije, nasilno otvorili vrata stana jer se niko nije odazivao. Unutra ih je dočekao jeziv prizor – stan je bio potpuno u krvi, a tela roditelja pronađena su sa brojnim ubodnim ranama.

Sumnja se da su nesretni roditelji, ljekar u penziji i njegova supruga, pokušali da pobjegnu od pomahnitalog sina, s obzirom na to da su tragovi borbe i krvi bili vidljivi u više prostorija. Aleksandar ih je, kako se pretpostavlja, sustigao i izbo nožem po cijelom tijelu.

Istraga u toku

Ono što dodatno šokira javnost jeste činjenica da Aleksandar V. nije bio zaveden u policijskim evidencijama niti je bilo ranijih prijava za nasilje u ovoj porodici. Komšije su u stanju potpunog šoka, navodeći da je riječ o uglednim građanima i da ništa nije slutilo na ovakvo nešto.

Policija je na licu mjesta pronašla nož kojim je masakr počinjen. Tijela stradalih prevezena su na obdukciju, koja će utvrditi tačan broj rana i vrijeme smrti. Policijske snage i dalje obezbjeđuju lokaciju dok se nastavlja uviđaj koji treba da rasvijetli motive ovog stravičnog čina.