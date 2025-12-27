Zgrada užasa u Kruševcu: Vatrogasci razvalili vrata i zatekli masakr

Stanovnike Kruševca jutros je potresla nezapamćena porodična tragedija koja je rezultirala trostrukom smrću.

Prema prvim informacijama, Aleksandar V. (36) je u porodičnom stanu nožem usmrtio oca Dragana V., ljekara u penziji, i majku, nakon čega je izvršio samoubistvo skokom sa zgrade, prenosi Telegraf.

Ispred višespratnice vidljivi su tragovi na mjestu gdje je pronađeno tijelo Aleksandra, koji je, prema dostupnim informacijama, skočio sa sedmog sprata nakon zločina u stanu.

Vatrogasci otvorili stan po nalogu policije

Do otkrića tragedije došlo je kada su vatrogasci, po nalogu policije, nasilno otvorili vrata stana, jer se niko nije odazivao. U stanu su zatečena tijela roditelja sa višestrukim povredama nastalim od uboda.

Prema nezvaničnim informacijama, postoje indicije da su roditelji pokušali pobjeći, s obzirom na to da su tragovi borbe uočeni u više prostorija stana.

Bez ranijih prijava

Dodatno je javnost uznemirila informacija da Aleksandar V. ranije nije bio evidentiran u policijskim bazama, niti su postojale prijave za nasilje u ovoj porodici. Komšije navode da je riječ o porodici koja je u lokalnoj zajednici važila za mirnu i uglednu.

- Ništa nije ukazivalo da bi se ovako nešto moglo dogoditi - rekli su stanari zgrade.

Istraga je u toku

Policija je u stanu pronašla nož za koji se sumnja da je korišten u izvršenju krivičnog djela. Tijela stradalih prevezena su na obdukciju, koja bi trebala utvrditi tačan uzrok i vrijeme smrti.

Uviđaj je u toku, a policija nastavlja istragu kako bi se rasvijetlile sve okolnosti ove tragedije.