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BEOGRAD

Policija objavila fotografije: Ovo je monstrum koji je izbo staricu

Na snimku se vidi kako starija žena ulazi u hodnik zgrade s djetetom, a iza njih se ubrzo pojavljuje napadač

Monstrum koji je izbo staricu. MUP Srbije

S. S.

28.12.2025

Policijski službenici Policijske uprave za grad Beograd intenzivno tragaju za osobom sa fotografije koja je na teritoriji opštine Novi Beograd izvršila krivično djelo razbojništva. Mole se građani koji imaju bilo kakve informacije o navedenoj osobi da jave Policijskoj upravi za grad Beograd na brojeve telefona 011/279-75-42 ili na 192, stoji u objavi MUP-a Srbije.

Podsjetimo, nepoznati muškarac napao je jučer oko 13.15 sati ženu u hodniku zgrade u Bulevaru Arsenija Čarnojevića na Novom Beogradu.

Na snimku se vidi kako starija žena ulazi u hodnik zgrade s djetetom, a iza njih se ubrzo pojavljuje napadač. Vidi se i trenutak kada napadač, s leđa, napada ženu koja se penje uz stepenice. Sve se dešava naočigled malog djeteta.

Napadač uzima torbu od žene, a potom bježi. Žena (67) izbodena u zgradi na Novom Beogradu prilikom pljačke nije životno ugrožena. Ubodne rane je zadobila, između ostalog, u glavu i u butnu kost. Također, konstatovan joj je pneumotoraks.

Izbodena žena se trenutno nalazi na intenzivnoj njezi i ljekari prate njeno stanje. Policija intenzivno traga za napadačem koji je izbo ženu na Novom Beogradu, u toku je akcija „Vihor“.

# UBISTVO
# BEOGRAD
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