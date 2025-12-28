Uhapšen monstrum koji je baku izbo nožem pred unukom

Napad se dogodio u Bulevaru Arsenija Čarnojevića, u blizini broja 199, kada se žena vraćala iz šetnje s djetetom. Prema dostupnim informacijama, osumnjičeni je žrtvu pratio, a zatim je napao u ulazu zgrade. Žena je pri padu zadobila teške tjelesne povrede, nakon čega je napadač pobjegao s njenom torbom.

Krstić je uhapšen u Rakovici, u Ulici Pilota Mihajila Petrovića, nakon intenzivne potrage koja je trajala od jučer. Policija ga sumnjiči da je zbog torbe napao i nožem izbo S. Ć. (67), i to pred očima njenog trogodišnjeg unuka.

Beograd je odahnuo nakon višesatne policijske potrage koja je uslijedila poslije teškog napada na stariju ženu u Novom Beogradu. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova uhapsili su Tihomira Krstića (44), koji se sumnjiči za brutalno razbojništvo i pokušaj teškog ubistva, prenosi Telegraf .

Iz Urgentnog centra saopćeno je da je žena zadobila više ubodnih rana i teške povrede grudnog koša i karlice. Ljekari navode da je njeno stanje i dalje ozbiljno, ali stabilno, te da se nalazi pod stalnim nadzorom zbog komplikacija izazvanih povredama pluća.

Nakon napada, osumnjičeni je pobjegao, a policija je uz pomoć dojava građana rekonstruisala njegovo kretanje. Akcija je okončana na području Vračara, gdje je Krstić lociran i priveden bez pružanja otpora.

Stanari zgrade u kojoj se napad dogodio i dalje su u šoku. Jedna od svjedokinja ispričala je da je isprva pomislila da se radi o dječijoj igri.

- Mislila sam da se djeca igraju, a onda sam čula zapomaganje. Kada sam izašla, vidjela sam ženu povrijeđenu na podu, a dijete pored nje potpuno nijemo - rekla je stanarka za medije.

Trogodišnji dječak, koji je svjedočio napadu na svoju baku, nalazi se pod nadzorom psihologa. Stručnjaci ističu da će mu biti potrebna dugotrajnija psihološka podrška.

Protiv Tihomira Krstića pokrenuta je istraga zbog sumnje da je počinio pokušaj teškog ubistva iz koristoljublja na svirep način i razbojništvo. Određeno mu je zadržavanje do 48 sati, nakon čega će biti predat nadležnom tužilaštvu. Za ova krivična djela predviđena je višegodišnja kazna zatvora.