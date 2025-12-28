Tijelo pronađeno zavezano za stub: Muškarca vezali, mučili i zvjerski ubili

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, zajedno s dežurnim javnim tužiocem, provode intenzivnu istragu nakon što je na jednom salašu u neposrednoj blizini Vrbasa pronađeno beživotno tijelo muškarca, prenosi Telegraf.

Tijelo je otkriveno danas oko 12 sati, a prvi rezultati uviđaja ukazuju na to da je riječ o nasilnoj smrti počinjenoj na izuzetno svirep način. Žrtva je pronađena u pomoćnom objektu na salašu, gdje je bila vezana kanapom za stub.

Istražitelje je na mjestu događaja zatekao potresan prizor. Muškarac je imao teške povrede glave, a prema navodima izvora bliskih istrazi, lice nastradalog bilo je teško deformisano usljed snažnih udaraca.

Policija je odmah po dolasku osigurala šire područje mjesta zločina. Forenzičke ekipe su satima prikupljale tragove koji bi mogli dovesti do identifikacije oružja kojim je ubistvo izvršeno, kao i do eventualnih saučesnika.

Za sada su potvrđene sljedeće informacije:

- Zločin se dogodio na poznatom ugostiteljsko-poljoprivrednom objektu u okolini Vrbasa

- Žrtva je bila vezana, što ukazuje na to da je prije smrti bila mučena ili onesposobljena za pružanje otpora

- Smrt je nastupila usljed višestrukih preloma lobanje i teških povreda lica

Po nalogu tužioca, tijelo je prebačeno na Institut za sudsku medicinu u Novom Sadu, gdje će obdukcijom biti utvrđeno tačno vrijeme i neposredni uzrok smrti.

Identitet ubijenog muškarca još nije zvanično saopćen, dok ne bude obavljena formalna identifikacija od strane članova porodice. Policija u međuvremenu obavlja informativne razgovore sa zaposlenima na salašu te provjerava snimke nadzornih kamera s prilaznih puteva.