Saradnik Elvisa Keljmendija priznao krivicu za šverc droge: Osuđen na godinu i po zatvora

Sud Bosne i Hercegovine u predmetu protiv Mlađena Veljovića, nakon održanog ročišta za razmatranje sporazuma o priznanju krivnje i ročišta za izricanje kazne, donio je i javno objavio presudu kojom je optuženi Mlađen Veljović proglašen krivim.

Sud je Veljoviću izrekao kaznu zatvora u trajanju od jedne (1) godine i šest (6) mjeseci, te jedinstvenu novčanu kaznu u iznosu od 50.000 KM, koju je optuženi već uplatio u korist budžeta BiH.

Optužbe i način izvršenja krivičnih djela

Optuženi je, između ostalog, proglašen krivim jer je od avgusta 2019. do marta 2021. godine, na teritoriji Bosne i Hercegovine, Republike Srbije, Crne Gore i Albanije, zajedno sa drugim poznatim osobama, bio član organizirane kriminalne grupe. Grupa je bila organizovana radi izvršenja krivičnih djela neovlaštenog prometa opojnim drogama.

Veljović i ostali su, svjesni da se radi o opojnim drogama i da nemaju odobrenje nadležnih organa, nabavljali i koristili telefonske aparate tzv. "Kripta" sa instaliranom kriptiranom aplikacijom Sky Ecc, pomoću koje su dogovarali i pripremali izvršenje krivičnih djela, u zajedničkoj namjeri sticanja protupravne imovinske koristi.

Također, navodi se da je Veljović učestvovao u nabavci droga, njihovom prevozu sa teritorije Albanije i Republike Srbije u BiH, skladištenju i daljoj prodaji. Na osnovu članova 110., 110.a i 111. KZBiH, od optuženog se oduzima imovinska korist pribavljena izvršenjem krivičnih djela u iznosu od 3.000 KM, koju je već uplatio u korist budžeta BiH.

Potvrđena optužnica i krivična djela

Sud BiH je 14. februara ove godine potvrdio optužnicu protiv Veljovića, kojom se tereti za nekoliko krivičnih djela, uključujući: neovlašteni promet opojnim drogama, izazivanje opće opasnosti, oštećenje tuđe stvari.

Optužnica navodi da je Veljović, zajedno sa Elvisom Keljmendijem, Ajlinom Ahmić, A.F., R.G. i drugim poznatim licima, svjesno nabavljao, prodavao i prenosio opojne droge, koristeći posebno podešene mobilne telefone za kriptiranu komunikaciju.

Paljenje vozila

Veljović se tereti da je 12.3.2020. godine, u Kantonu Sarajevo, u namjeri izazivanja straha i nanošenja štete imovini A.S., nakon uputa od Elvisa Keljmendija, zapalio vozilo BMW X6 pomoću zapaljive tečnosti, čime je izazvao širenje požara i opasnost za imovinu većeg opsega, uključujući druga parkirana vozila.