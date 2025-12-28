Uhapšeni osumnjičeni za brutalno ubistvo: Tijelo muškarca sa stravičnim povredama nađeno vezano za stub

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu i Vrbasu brzo su rasvijetlili brutalno ubistvo koje je danas šokiralo javnost.

Zbog sumnje da su počinili ovo teško krivično djelo, uhapšeni su L. N. (25) i L. M. (18).

Sukob u Savinom Selu

Prema prvim rezultatima istrage, jezivom pronalasku tijela prethodio je sukob koji se dogodio juče u Savinom Selu. Sumnja se da je, nakon kraće verbalne rasprave, došlo do fizičkog obračuna u kojem su osumnjičeni mladići koristili hladno oružje.

Oni se terete da su nožem usmrtili 46-godišnjeg muškarca iz Vrbasa.