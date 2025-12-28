Uhapšeni osumnjičeni za brutalno ubistvo: Tijelo muškarca sa stravičnim povredama nađeno vezano za stub

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu i Vrbasu brzo su rasvijetlili brutalno ubistvo koje je danas šokiralo javnost.
Zbog sumnje da su počinili ovo teško krivično djelo, uhapšeni su L. N. (25) i L. M. (18).
Sukob u Savinom Selu
Prema prvim rezultatima istrage, jezivom pronalasku tijela prethodio je sukob koji se dogodio juče u Savinom Selu. Sumnja se da je, nakon kraće verbalne rasprave, došlo do fizičkog obračuna u kojem su osumnjičeni mladići koristili hladno oružje.
Oni se terete da su nožem usmrtili 46-godišnjeg muškarca iz Vrbasa.
- Osumnjičenima je po nalogu nadležnog tužilaštva određeno zadržavanje do 48 sati. Terete se za teško ubistvo izvršeno na svirep način, za šta je zaprijećena najstroža kazna zatvora navodi izvor blizak istrazi.
Mještani u šoku
Dok se u Vrbasu i Savinom Selu šire glasine o motivu sukoba – od neraščišćenih računa do trenutne svađe koja je pošla po zlu – javnost je zgrožena brutalnošću napadača. Činjenica da jedan od osumnjičenih ima samo 18 godina, a pokazao je takav stepen okrutnosti, ostavila je cijelu zajednicu nemu.
Tijelo 46-godišnjeg muškarca preneseno je na Institut za sudsku medicinu u Novom Sadu radi preciznog utvrđivanja svih povreda i tačnog vremena smrti.