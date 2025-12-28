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BRZO UGAŠEN

Drama na Bjelašnici: Požar izbio kod hotela "Maršal"

Nije bilo povrijeđenih

Požar na Bjelašnici. Crna Hronika

M. Až.

28.12.2025

U poslijepodnevnim satima došlo je do požara na Bjelašnici, potvrđeno je iz Profesionalne vatrogasne brigade Kantona Sarajevo.

Kako su naveli vatrogasci, gorio je napušteni automobil koji se nalazio uz objekat naslonjen na hotel Maršal.

Požar je brzo lokaliziran i ugašen, a prema dostupnim informacijama nije bilo povrijeđenih osoba.

# POŽAR
# BJELAŠNICA
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