Drama na Bjelašnici: Požar izbio kod hotela "Maršal"

U poslijepodnevnim satima došlo je do požara na Bjelašnici, potvrđeno je iz Profesionalne vatrogasne brigade Kantona Sarajevo.

Kako su naveli vatrogasci, gorio je napušteni automobil koji se nalazio uz objekat naslonjen na hotel Maršal.

Požar je brzo lokaliziran i ugašen, a prema dostupnim informacijama nije bilo povrijeđenih osoba.