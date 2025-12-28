Nepoznata osoba pucala na Kostu Pandurevića, on zvao oca koji mu je donio pištolj i uzvratio

Sinoć se na Trebeviću, na parking prostoru ispred Sunnylanda, dogodila pucnjava u kojoj, srećom, nije bilo povrijeđenih osoba.

Prema dostupnim informacijama, prema Kosti Pandureviću (24) s Pala ispaljeno je nekoliko hitaca, nakon čega je on uzvratio vatru. Do pucnjave je došlo dok se Pandurević nalazio pored svog vozila na parkingu ispred Sunnylanda.

Događaj je policiji prijavljen otprilike sat vremena nakon što je završena razmjena vatre. Na Pandurevića je, kako se navodi, pucala zasad nepoznata osoba, koja se nakon incidenta dala u bijeg.

Prema nezvaničnim informacijama, Pandurević je potom pozvao svog oca, koji je došao na mjesto događaja s oružjem iz kojeg je Kosta pucao.

Tokom uviđaja pronađeno je šest čahura, a policija je izuzela i videosnimke koji prikazuju čitav događaj. Na kriminalističkoj obradi nalazi se više osoba, među kojima je i Pandurevićev otac, dok je pronađen i pištolj koji je, prema navodima, Pandurević odbacio prije dolaska policije.

Pandurević je od ranije poznat policijskim organima, a 2023. godine bio je uhapšen zbog sumnje da je pokušao ubistvo Adija Nukića u Istočnom Sarajevu.