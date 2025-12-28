Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

SARAJEVO

"Avaz" saznaje: Na Bistriku zapaljen automobil Bernada Kajanije, koji je prošli mjesec pao s 38 kilograma droge?

Kajanija je uhapšen sredinom prošlog mjeseca zajedno s Edvinom Imamovićem i Jovanom Lizdekom u akciji "Bereta"

Hapšenja u akciji "Bereta. Dž. K. / Radiosarajevo.ba

Piše: Sedin Spahic

28.12.2025

U sarajevskom naselju Bistrik, na području Općine Stari Grad, večeras je došlo do paljevine automobila, saznaje portal "Avaza".

Riječ je o automobilu marke Passat B8, a u Operativnom centru MUP-a KS u ovom trenutku nisu imali više informacija o ovom događaju.

Ipak, prema nezvaničnim informacijama "Avaza" riječ je o automobilu Bernada Kajanije.

Kajanija je uhapšen sredinom prošlog mjeseca zajedno s Edvinom Imamovićem i Jovanom Lizdekom u akciji "Bereta".

Tada je kod njih pronađeno više od 38 kilograma droge vrijedne oko pola miliona KM.

# MUP KS
# BERNAD KAJANIJA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (13)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.