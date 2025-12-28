"Avaz" saznaje: Na Bistriku zapaljen automobil Bernada Kajanije, koji je prošli mjesec pao s 38 kilograma droge?

U sarajevskom naselju Bistrik, na području Općine Stari Grad, večeras je došlo do paljevine automobila, saznaje portal "Avaza".
Riječ je o automobilu marke Passat B8, a u Operativnom centru MUP-a KS u ovom trenutku nisu imali više informacija o ovom događaju.
Ipak, prema nezvaničnim informacijama "Avaza" riječ je o automobilu Bernada Kajanije.
Kajanija je uhapšen sredinom prošlog mjeseca zajedno s Edvinom Imamovićem i Jovanom Lizdekom u akciji "Bereta".
Tada je kod njih pronađeno više od 38 kilograma droge vrijedne oko pola miliona KM.