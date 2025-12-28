Mostarac optužen za zlostavljanje djevojke: Dva puta je udario automobilom, prijetio da će je ubiti

Mostarac J.S. (20) optužen je za zlostavljanje bivše djevojke R.Ć., prema kojoj je, kako se navodi, bio agresivan tokom veze, povređivao je i prijetio da će ubiti nju i sebe. U optužnici se navodi i da ju je u dva navrata udario vozilom, nakon čega je pala na tlo.

Općinski sud u Širokom Brijegu potvrdio je optužnicu Kantonalnog tužilaštva ZHK Široki Brijeg, koja mladića tereti da je u sticaju počinio krivična djela ugrožavanje sigurnosti i laka tjelesna povreda.

Prema navodima optužnice, J.S. je ranije bio u ljubavnoj vezi sa R.Ć., ali je i nakon toga održavao bliske kontakte s njom, te je, kako se tvrdi, duži period učestalo pratio i uznemiravao. Navodi se da je, dok je djevojka bila u društvu prijateljica, dolazio za njom i tražio da mu preda mobilni telefon kako bi provjerio s kim komunicira.

Kako je navedeno, nakon što je ona to odbila, optuženi je vrijeđao djevojku i izgovarao joj pogrdne riječi, revoltiran njenim druženjem s bliskim osobama. U optužnici se navodi i da je vikao na nju te izgovarao prijetnje.

U dokumentu tužilaštva stoji da se optuženi tokom veze agresivno ponašao, a kao jedan od događaja navodi se incident iz 9. maja, kada su se automobilom uputili prema Međugorju. Tokom vožnje, prema navodima, vikao je na djevojku, snažno je stiskao za ruku i vozio neprilagođenom brzinom.

Dalje se navodi da je u jednom trenutku došlo do fizičkog sukoba, a kada su stigli u Široki Brijeg, situacija se dodatno pogoršala. Prema optužnici, optuženi je pokušao da je spriječi da napusti vozilo, a potom joj je istrgao ključ i pokušavao uzeti telefon.

Nakon toga, kako se navodi, odvezao se i djevojku ostavio, a cijeli sukob je uočila nepoznata osoba koja je događaj prijavila policiji. Postupak će se nastaviti pred nadležnim sudom, gdje će se utvrđivati sve okolnosti ovog slučaja.