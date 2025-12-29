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UHAPŠENE UBICE

Jeziv trag nađen pored stuba na salašu kod Vrbasa: Petama kopao zemlju do posljednjeg daha, lice mu unakaženo

Detalji iz istrage otkrivaju jezivu sliku mučenja i očajničke borbe žrtve za goli život

Žrtva vezana za stub. Telegraf.rs

A. O.

29.12.2025

Stravičan zločin koji je zaprepastio Srbiju dobio je svoj epilog sinoć oko 22 sata, kada je policija u munjevitoj akciji uhapsila dvojicu osumnjičenih za svirepo ubistvo na salašu „Čobanski“.

Detalji iz istrage otkrivaju jezivu sliku mučenja i očajničke borbe žrtve za goli život, piše Telegraf.rs.

Iako je žrtva zatečena u stanju neprepoznatljivosti, sa unakaženim licem i glavom umotanom u foliju, istražitelji su na mjestu zločina pronašli dokaz nadljudske borbe.

Dok je bio vezan za stub, nesretni čovjek je u samrtnom ropcu petama kopao rupu u zemlji, pokušavajući da se oslobodi veza i spasi od sigurne smrti.

- To je bio njegov posljednji pokušaj da preživi. Dokaz koliku je torturu trpio i koliko je želio da pobjegne. Nažalost, povrede glave i gušenje pod folijom bili su jači - navodi izvor blizak istrazi.

Operativnim radom utvrđeno je da je motiv ovog zvjerstva novčani dug. 

Osumnjičeni su žrtvu prvo brutalno pretukli, a potom je vezali za stub na njivi kako bi nastavili mučenje.

Prije nego što su pobjegli i ostavili ga da umre u najgorim mukama, monstrumi su pokazali i najniže ljudske pobude , sa žrtve su skinuli zlatni lančić i ukrali mu automobil, kojim su se udaljili sa lica mjesta.

Dvojica osumnjičenih su locirani i uhapšeni sinoć pod teškim naoružanjem. Akciju su sproveli pripadnici policije u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Novom Sadu.

# SRBIJA
# UBISTVO
# ZLOČIN
# VRBAS
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