Jeziv trag nađen pored stuba na salašu kod Vrbasa: Petama kopao zemlju do posljednjeg daha, lice mu unakaženo

Stravičan zločin koji je zaprepastio Srbiju dobio je svoj epilog sinoć oko 22 sata, kada je policija u munjevitoj akciji uhapsila dvojicu osumnjičenih za svirepo ubistvo na salašu „Čobanski“. Detalji iz istrage otkrivaju jezivu sliku mučenja i očajničke borbe žrtve za goli život, piše Telegraf.rs. Iako je žrtva zatečena u stanju neprepoznatljivosti, sa unakaženim licem i glavom umotanom u foliju, istražitelji su na mjestu zločina pronašli dokaz nadljudske borbe.

Dok je bio vezan za stub, nesretni čovjek je u samrtnom ropcu petama kopao rupu u zemlji, pokušavajući da se oslobodi veza i spasi od sigurne smrti. - To je bio njegov posljednji pokušaj da preživi. Dokaz koliku je torturu trpio i koliko je želio da pobjegne. Nažalost, povrede glave i gušenje pod folijom bili su jači - navodi izvor blizak istrazi. Operativnim radom utvrđeno je da je motiv ovog zvjerstva novčani dug.