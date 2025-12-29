Jeziv trag nađen pored stuba na salašu kod Vrbasa: Petama kopao zemlju do posljednjeg daha, lice mu unakaženo

Stravičan zločin koji je zaprepastio Srbiju dobio je svoj epilog sinoć oko 22 sata, kada je policija u munjevitoj akciji uhapsila dvojicu osumnjičenih za svirepo ubistvo na salašu „Čobanski“.
Detalji iz istrage otkrivaju jezivu sliku mučenja i očajničke borbe žrtve za goli život, piše Telegraf.rs.
Iako je žrtva zatečena u stanju neprepoznatljivosti, sa unakaženim licem i glavom umotanom u foliju, istražitelji su na mjestu zločina pronašli dokaz nadljudske borbe.
Dok je bio vezan za stub, nesretni čovjek je u samrtnom ropcu petama kopao rupu u zemlji, pokušavajući da se oslobodi veza i spasi od sigurne smrti.
- To je bio njegov posljednji pokušaj da preživi. Dokaz koliku je torturu trpio i koliko je želio da pobjegne. Nažalost, povrede glave i gušenje pod folijom bili su jači - navodi izvor blizak istrazi.
Operativnim radom utvrđeno je da je motiv ovog zvjerstva novčani dug.
Osumnjičeni su žrtvu prvo brutalno pretukli, a potom je vezali za stub na njivi kako bi nastavili mučenje.
Prije nego što su pobjegli i ostavili ga da umre u najgorim mukama, monstrumi su pokazali i najniže ljudske pobude , sa žrtve su skinuli zlatni lančić i ukrali mu automobil, kojim su se udaljili sa lica mjesta.
Dvojica osumnjičenih su locirani i uhapšeni sinoć pod teškim naoružanjem. Akciju su sproveli pripadnici policije u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Novom Sadu.