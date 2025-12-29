Ovo je zapaljeno vozilo Bernada Kajanije, koji je prošli mjesec pao s drogom vrijednom pola miliona KM

Kako je sinoć prvi objavio portal "Avaza", u sarajevskom naselju Bistrik zapaljeno je vozilo Bernada Kajanije.
Riječ je o automobilu marke Passat B8.
BISTRIK
Riječ je o automobilu marke Passat B8
Zapaljeno vozilo. Avaz
Kako je sinoć prvi objavio portal "Avaza", u sarajevskom naselju Bistrik zapaljeno je vozilo Bernada Kajanije.
Riječ je o automobilu marke Passat B8.
Kajanija je uhapšen sredinom prošlog mjeseca zajedno s Edvinom Imamovićem i Jovanom Lizdekom u akciji "Bereta".
Tada je kod njih pronađeno više od 38 kilograma droge vrijedne oko pola miliona KM.