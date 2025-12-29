Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

BISTRIK

Ovo je zapaljeno vozilo Bernada Kajanije, koji je prošli mjesec pao s drogom vrijednom pola miliona KM

Riječ je o automobilu marke Passat B8

Zapaljeno vozilo. Avaz

Piše: Sedin Spahic

29.12.2025

Kako je sinoć prvi objavio portal "Avaza", u sarajevskom naselju Bistrik zapaljeno je vozilo Bernada Kajanije.

Riječ je o automobilu marke Passat B8.

Kajanija je uhapšen sredinom prošlog mjeseca zajedno s Edvinom Imamovićem i Jovanom Lizdekom u akciji "Bereta".

Tada je kod njih pronađeno više od 38 kilograma droge vrijedne oko pola miliona KM.

# MUP KS
# BERNAD KAJANIJA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (2)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.