Ovo je zapaljeno vozilo Bernada Kajanije, koji je prošli mjesec pao s drogom vrijednom pola miliona KM

Riječ je o automobilu marke Passat B8.

Kako je sinoć prvi objavio portal "Avaza", u sarajevskom naselju Bistrik zapaljeno je vozilo Bernada Kajanije.

Kajanija je uhapšen sredinom prošlog mjeseca zajedno s Edvinom Imamovićem i Jovanom Lizdekom u akciji "Bereta".

Tada je kod njih pronađeno više od 38 kilograma droge vrijedne oko pola miliona KM.