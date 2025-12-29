Eksplozija nepoznate naprave kod Vogošćanske petlje: Radnici primjetili oštećenja na tri vozila

Kod Vogošćanske petlje u Sarajevu, u mjestu Krivoglavci, sinoć je aktivirana eksplozivna naprava zbog čega je došlo do oštećenja nekoliko vozila i kuće u neposrednoj blizini.

Kako je za „Avaz“ potvrdila portparolka Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo, Mersiha Novalić, Policijska uprava Vogošća imala je zaprimljenu prijavu.

- PU Vogošća je prijavljeno u 09.05 sati da su radnici primijetili oštećenja na tri vozila, nastala noćas od za sada nepoznatog sredstva – kazala je Novalić za „Avaz“.

Dodala je da će uviđaj biti obavljen.